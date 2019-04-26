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Rüzgar sörfüyle Karadeniz'i geçiyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 26.04.2019 08:07 | Son Güncelleme

Norveç'ten rüzgar sörfüyle Mayıs 2017'de dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Jonathan Dunnett, gezisinin Türkiye ayağında Karadeniz'i geçiyor. Rüzgar sörfüyle bu yıl Rusya ve Abhazya sınırına ulaşmayı hedefleyen ve yolculuğunu bisikletle Norveç'e dönerek tamamlamayı planlayan Dunnett, Ünye ilçesinde mola verdi.

Rüzgar sörfüyle Karadeniz'i geçiyor

Sörfünü ilçe sahilinde Yalı mevkisine çeken ve iki gün konaklayan Dunnett, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyaya barış ve dostluk mesajı vermek adına dünya turuna çıktığını söyledi.

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Rusya'ya yaklaşık 4 haftada ulaşmayı planladığını Dunnett, Norveç'ten yola çıktıktan sonra sırasıyla İsveç, Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Arnavutluk, Yunanistan'ı geçtim ve Türkiye'ye ulaştım." dedi.

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Yolculuk sırasında bazı zorluklarla karşılaştığını ancak bunları aştığını ifade eden Dunnett, "Yolculuğum sırasında güçlü rüzgarlar, büyük dalgalar, bazen hiç rüzgar olmayışından dolayı sorunlar yaşadım ve gidemediğim zamanlar oldu. Bu sorunları da deneyimle aştım." diye konuştu.

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Dunnett, rüzgar sörfüyle yaptığı dünya turunda, mola yerlerini ihtiyacına göre ve tesadüfen belirlediğini belirterek, şöyle devam etti:

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"Ünye'de tesadüfen konakladım. Biraz yiyecek, biraz su almam gerekiyordu, gördüm ve geldim. Gece uyku tulumunda kaldım. Gelince buranın arkadaş canlısı iyi bir yer olduğunu hissettim. Ayrıca yapacak işlerim de vardı. Rüzgar da çok iyi olmadığı için bir gün daha kalma kararı aldım. Çok insanla tanıştım. Sörfümle dünya turu normal hayat gibi, bazı günlerde zor oluyor. Gittiğim yerlerde fotoğraf çekip sosyal medya hesabımdan yayınlıyorum. Ünye'de de notlar alıp yazmayı tercih ettim."

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Jonathan Dunnett, mola verdiği yerlerde yaşayan insanların kendisine sıcak davrandığını, onlarla hatıra fotoğrafları çektirdiğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
rüzgar sörfü ordu Ünye
 

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