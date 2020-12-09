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Ryan Babel: Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 16:43 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, “Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım. Bence her şey iyi olacak. Sakın endişelenme. Bu mücadeleyi biz kazanacağız” dedi.

Ryan Babel: Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu damgasını vurdu. Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan Sebastian Coltescu'ya bir tepki de Galatasaraylı Ryan Babel’den geldi. Skorer’den Nergis Aşkın’a konuşan Ryan Babel, öütün spor faaliyetlerinde ırkçılığa karşı olduğunu belirterek, "Webo kardeşim, bu konuda arkandayım ve seni destekliyorum. Biliyorum ki senin için en iyisi olacak. Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım. Bence her şey iyi olacak. Sakın endişelenme. Bu mücadeleyi biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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