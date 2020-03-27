Ryan Babel’den Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Albayrak ile çekildiği bir fotoğrafı, sosyal medya hesabında paylaşan Ryan Babel, altına, "Geçmiş olsun Abdurrahim amca" notunu düştü. Hollandalı yıldızın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
(DHA)
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