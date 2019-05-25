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Ryan Babel'den Galatasaray mesajı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 25.05.2019 19:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray, "Gala Gecesi" öncesinde Florya'dan üstü açık otobüsle Türk Telekom Stadı'na doğru yola çıktı. Galatasaray'a transfer olması beklenen Ryan Babel de Donk'un canlı yayınına mesaj bıraktı.

Ryan Babel'den Galatasaray mesajı

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek Gala Gecesi öncesinde Florya'dan üstü açık otobüsle yola çıktı.

Galatasaray'ın otobüsünde oyuncular coşku dolu anlar yaşayıp, şampiyonluk şarkıları söylerken, Ryan Donk'un yaptığı paylaşımda bir isim dikkat çekti.

Ryan Babel

Galatasaray'a transfer olması beklenen Ryan Babel, Donk'un Instagram'dan yaptığı canlı yayını takip etti ve izlediğini gösteren bir de mesaj bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ryan Babel galatasaray Ryan Donk

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