Ryan Babel'den Galatasaray mesajı

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek Gala Gecesi öncesinde Florya'dan üstü açık otobüsle yola çıktı.

Galatasaray'ın otobüsünde oyuncular coşku dolu anlar yaşayıp, şampiyonluk şarkıları söylerken, Ryan Donk'un yaptığı paylaşımda bir isim dikkat çekti.

Galatasaray'a transfer olması beklenen Ryan Babel, Donk'un Instagram'dan yaptığı canlı yayını takip etti ve izlediğini gösteren bir de mesaj bıraktı.

