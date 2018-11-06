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Ryan Babel’e İtalya'dan Fiorentina talip oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ryan Babel'in sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Hollanda'nın yıldız futbolcusuna İtalyan ekibi Fiorentina'nın teklif götürdüğü öğrenildi.

Ryan Babel’e İtalya'dan Fiorentina talip oldu

Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal’ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel’in Haziran ayında bitecek olan kontratı İtalya Serie A ekibi Fiorentina’yı harekete geçirdi. Çizme ekibinin, ocak ayında sezon sonu için başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için menajerine teklif götürdüğü öğrenildi. Kara Kartal’da bu sezon 16 karşılaşmada görev yapan Babel, 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş babel Spor Toto Süper Lig fiorentina İtalya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
FİKRET ORMAN MEHMET CAVCAV GİBİ BEŞİKTAŞI PARLATTI.ŞİMDİ O GÜZELİM KADROYU PARA İÇİN SATTI.BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK NE MAÇLARINA GİDİYORUM NEDE SEYREDİYORUM..BU SENE KÜME DÜŞMENİN EŞİĞİNDEN DÖNMEZSE BENDE NEYİM...
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