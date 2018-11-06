Ryan Babel’e İtalya'dan Fiorentina talip oldu

Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal’ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel’in Haziran ayında bitecek olan kontratı İtalya Serie A ekibi Fiorentina’yı harekete geçirdi. Çizme ekibinin, ocak ayında sezon sonu için başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için menajerine teklif götürdüğü öğrenildi. Kara Kartal’da bu sezon 16 karşılaşmada görev yapan Babel, 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
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