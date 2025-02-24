Ryan Babel Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu! Kilit isimleri söyledi... Geri mi dönüyor?

Bu akşam gözler Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında olacak. Bir zamanlar Galatasaray'da forma giyen eski başarılı oyuncu Ryan babel derbi hakkında konuştu. İki takımında birbirine yakın olduğunu ve bu maçların her zaman çok zor geçtiğini dile getirdi.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN ZORDU"

Hollandalı Ryan Babel, "Kadıköy'de kazanmanın kolay olmadığını biliyorduk. Bu yüzden eğer kazanabiliyorsanız, bu büyük bir başarıdır. Fenerbahçe kendi stadında her zaman zorlu bir rakipti. Oyuncular kesinlikle derbilere farklı hazırlanıyorlar çünkü taraftarların haftalar öncesinden bu konu hakkında konuştuklarını hissedebiliyorsunuz. Basın da her gün bu konu hakkında konuşuyor, bu yüzden herkesin dikkatini verdiğini biliyorsunuz" dedi.

"FARK ÇOK AZ"

İki takım arasındaki farka değinen Babel, "Her iki takım da çok formda ve harika teknik direktörlerle harika bir kadroya sahipler. Gerçekten bir takımı işaret etmek zor çünkü farkın çok küçük olduğunu düşünüyorum. Yani iş detaylara ve biraz da şansa kalıyor. Galatasaray tarafındaki kilit oyuncular Muslera, Torreira, Mertens, Osimhen olacaktır. Fenerbahçe tarafında ise Mert Hakan, Tadic, Talisca ve Nesyri olacaktır" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Futbol ile ilgili kariyeri hakkında da konuşan Ryan Babel, "Teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum ama şu anda değil. Şu anda Dubai'de bir futbol okulu üzerinde çalışıyorum ve hala ne yapmak istediğimi araştırıyorum" dedi.