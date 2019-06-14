Ryan Babel, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın Ryan Babel transferinde flaş gelişme... TRTSpor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulüple son detayları görüşecek. kaydedildi.

Premier Lig'den düşen Fulham ile yola devam etmeyecek olan Ryan Babel, bir süredir Galatasaray ile görüşüyordu. Hollandalı futbolcunun son pürüzler giderildikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

