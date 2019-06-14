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Ryan Babel, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geliyor

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 14.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, bir hafta sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile transfer detaylarını görüşecek.

Ryan Babel, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın Ryan Babel transferinde flaş gelişme... TRTSpor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulüple son detayları görüşecek. kaydedildi.

Premier Lig'den düşen Fulham ile yola devam etmeyecek olan Ryan Babel, bir süredir Galatasaray ile görüşüyordu. Hollandalı futbolcunun son pürüzler giderildikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ryan Babel galatasaray

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