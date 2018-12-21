Ryan Babel: Ne olacağını bilmiyorum

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel, Hollanda basınına geniş bir röportaj verdi ve sosyal medyada aktif olması ile ilgili de konuştu.

Beşiktaş'ta geleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirten Babel, "Beşiktaş ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve geleceğin ne göstereceğini bilmiyorum. Yeni yıldan en büyük dileğim sağlıklı kalmak ve oynamak. EURO 2020, benim bir turnuvada oynamam için son şansım olacak. Artık benim jenerasyonum yok, yerimi de biliyorum. Ama eğer bunu başarırsam çok güzel olur, memnuniyetin ötesinde bir şey yaşarım" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR 26, 27 YAŞIMDA BİTTİĞİMİ DÜŞÜNDÜ"

Hollanda Milli Takımı'na geri dönmesinin sevincini yaşayan tecrübeli oyuncu, "Birkaç yıl önce insanların benim burada olabileceğimi düşündüğünü sanmıyorum. 26, 27 yaşımdayken, futbolu bırakmamla ilgili şeyler okuyordum. İntikam değil bu ancak farkına varmalarını sağladım. Bu beni gururlandırıyor" dedi.

Milli takıma tekrar çağrılmasına değinen Ryan Babel, "Beşiktaş ile 2. sezonumda Şampiyonlar Ligi'nde oynadım ve iyi iş çıkardım. Sonra bununla ilgili Hollanda'da da güzel şeyler yazılmaya başlandı. Milli takıma dönmek için kimin teknik direktör olduğu ile ilgili de şansın olmalı. 2011-13 arasında da Hoffenheim ve Ajax'ta iyi dönemlerim oldu ancak tercih edilmedim, bu hayal kırıklığı yarattı." diye konuştu.