Ryan Gosling’in yeni projesi 'Project Hail Mary' oldu

Ryan Gosling, First Man sonrası yine bir astronot filmi olan 'Project Hail Mary'de başrolü üstlenecek. Andy Weir romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin prodüksiyon takvimi koronavirüsü salgını sonrasına ayarlandı.

'Project Hail Mary', dünyayı kurtarmaya çalışan bir uzay gemisinde bulunan yalnız bir astronot üzerine yoğunlaşıyor. Film, önümüzdeki bahar Random House tarafından yayınlanacak. Weir'in ilk romanı “The Martian” 2011'de yayımlandı. Hikaye, 2035 yılında Mars'ta yalnız başına sıkışmış bir Amerikan astronotunun hayatta kalma mücadelesini izliyordu. Ridley Scott'ın yönettiği ve Matt Damon'un oynadığı film uyarlaması 2015 yılında piyasaya sürüldü ve dünya çapında 630 milyon dolar hasılat ile yedi dalda Akademi Ödülü adaylığı kazandı.

Ryan Gosling, “Half Nelson” ve “La La Land” ile Oscar'a aday gösterildi. En son rol aldığı film, 2018 yapımı “First Man” oldu ve astronot Neil Armstrong'u canlandırdı.



