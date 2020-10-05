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Ryan Reynolds’lı Free Guy filminin fragmanının fragmanı paylaşıldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ryan Reynold’ın başrolünü üstlendiği Free Guy filminin fragmanının fragmanı geldi.

Deadpool karakteriyle kariyerinde bir zıplama yaşayan Ryan Reynolds, bu sefer Free Guy filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir ses çıkmayan filmin fragmanının fragmanı paylaşıldı. Free Guy’ın fragmanı ise yarın yayınlanacak.

Free Guy filminde de adeta bir GTA, adeta bir Prototype evreninde kendi halinde bir muhasebeci olan Guy adlı NPC’yi canlandıran Reynolds, hayatlarının bir oyun olduğunu öğrendikten sonra günlük rutininin dışına çıkmaya karar verir. Yani filmin adı da kendi içinde bir şaka barındırıyor.

Filmden ilk fragmanı 2019 yılının aralık ayında görmüştük. O fragmanda da gördüğümüz üzere NPC muhasebeci Guy ve kendisinin en yakın arkadaşı, etraflarındaki oyun dünyası çökerken günlük rutinlerinin dışına çıkıyordu. Guy, kısa bir sürenin ardından da özel bir görevin içine çekiliyordu. Ekipte yer alan diğer karakter olan gizemli savaşçı Molotov Girl ile birlikte bir yolculuğua çıkan Guy, gerçek dünyada firma sahibi ve çalışanları ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle sürekli değişen vizyon takvimi kafaları karıştırmaya devam ediyor. Eğer bir değişiklik olmazsa Free Guy, 11 Aralık’ta vizyona girecek.

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