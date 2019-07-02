Mynet Trend

'Türkiye ile ABD bedeli ağır bir çarpışmaya doğru ilerliyor'

BBC BBC
02.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemi ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan ılımlı mesajlar almış olsa da, bu konunun ABD ile Türkiye arasında "yavaş çekim ilerleyen bir çarpışmadan" bir "felakete" dönüşebileceği yorumunu yapıyor.

'Türkiye ile ABD bedeli ağır bir çarpışmaya doğru ilerliyor'

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemi ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan ılımlı mesajlar almış olsa da, bu konunun ABD ile Türkiye arasında "yavaş çekim ilerleyen bir çarpışmadan" bir "felakete" dönüşebileceği yorumunu yapıyor.

FT'nin yazısı "Trump'ın Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde otoriter liderlerle yaptığı samimi görüşmelerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'laydı" ifadesiyle başlıyor ve Erdoğan'ın görüşme sonrası açıklamalarında Trump'ın S-400 konusu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamayacaklarını söylediğini ısrarla belirttiğini hatırlatıyor.

Ancak gazete Osaka'daki bu "neşeli görüntüye" rağmen, S-400 anlaşması nedeniyle ABD ve Türkiye arasındaki çatışmanın bir "tren enkazına" dönüşebileceği görüşünü dile getiriyor.

FT'ye göre Türkiye'nin Suriye savaşı nedeniyle Rusya karşısında kırılgan bir konumda olması denklemi zorlaştırıyor ve "Erdoğan'ın Trump'ın haftasonu ettiği samimi sözlere çok fazla güvenmesi pek de akıllıca olmaz."

'KONGRE'NİN İYİMSER OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

FT'nin yazısı şöyle devam ediyor:

"Kongrenin yaptırımlar konusunda Trump kadar iyimser olması pek mümkün değil. Washington birkaç kez Türkiye'nin hem F-35 savaş uçaklarını, hem de S-400 füze savunma sistemini aynı anda alamayacağını belirtti."

"Erdoğan'a, NATO üyesi Türkiye'ye, Rusya'nın yanında durması halinde 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası' (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanabileceği uyarısı yapıldı. "

"S-400, Rusya lideri Vladimir Putin için diplomatik bir zafer. Bu, NATO içinde uyumlu silah sistemleri ihtiyacını hiç sayan bir anlaşma. Eğer bu hava savunma sistemleri Türkiye topraklarına yerleştirilirse, Rusya, NATO'nun ana savaş uçağı olacak F-35'ler hakkında bilgi toplayabilir."

Türkiye'nin bağımsız bir ülke olarak savunma konusunda kendi kararlarını verme hakkı olduğunu belirten FT, "Ancak NATO üyesi olarak da ittifakın güvenliği ve birliğinde delik açmaya da hakkı yok" ifadesini kullanıyor.

Bu kuralın "Trump NATO'ya az aldırış etse de" geçerli olduğunu belirten FT, "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" ilkesinin ittifakın en önemli ilkesi olduğunu hatırlatıyor.

"MERKEZDE SURİYE VAR"

FT'ye göre bu sorunun merkezinde Türkiye'nin Suriye savaşı nedeniyle Rusya karşısındaki "kırılganlığı" yatıyor.

Yazının devamı şöyle:

"Erdoğan, son 3 yıldır Rusya'ya minnettar. Moskova Beşar Esad'ın rejimini kurtarırken, Türkiye de Esad'ı devirmek için farklı İslamcı grupları destekliyordu. Ancak 2016'dan bu yana Türkiye'nin bölgedeki en büyük hedefi, sınırında, ABD'nin IŞİD karşısında desteklediği birliklerin yönettiği özerk bir Suriyeli Kürt bölgesi oluşmasını engellemek. Türkiye bu nedenle kendisini Rusya, İran ve Suriye ile sallantılı bir ittifak içinde buldu."

"Eğer Erdoğan Rusları S-400 konusunda terk ederse, Putin Türkiye'nin de askeri noktalarının bulunduğu İdlib'e yönelik saldırılarını artırabilir ve Türkiye'nin İdlib çevresinde YPG'ye karşı sürdürdüğü varlığı da sadece Rusya'nın rızasıyla mümkün.

"Ancak Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin hava korumasında bulunan YPG kontrolündeki bölgelere baskıyı arıtrmak istiyor.

"Yani Erdoğan ABD'yi gerçekten kızdırırsa, mevzu sadece Türkiye'nin NATO üyeliği ya da F-35 ortaklığı ile sınırlı kalmaz. Erdoğan'ın Trump'ın haftasonu ettiği samimi sözlere çok fazla güvenmesi pek de akıllıca olmaz."

PARTNERÜnlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!Ünlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!
Savaşın ayak sesleri! İran sert çıktı: Cidden mi?Savaşın ayak sesleri! İran sert çıktı: Cidden mi?
Son işinde böyle görüntülendiSon işinde böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
s-400 f-35 FİNANCİAL TİMES Türkiye abd

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

İniş yapan uçaktan evin bahçesine erkek cesedi düştü!

İniş yapan uçaktan evin bahçesine erkek cesedi düştü!

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

Sular çekilince ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Hastasını art arda tokatladı

Hastasını art arda tokatladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bisiklet sürücüsünün yoldaki yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Bisikletli, yaşlı adama böyle çarptı

33 yıllık yasağın ardından bir ilk!

33 yıllık yasağın ardından bir ilk!

Savaşın ayak sesleri! İran sert çıktı: Cidden mi?

Savaşın ayak sesleri! İran sert çıktı: Cidden mi?

Bebek arabası hırsızı son işinde yakalandı

Son işinde böyle görüntülendi

Düğün konvoyunda yarışıp drift yaptılar

Konvoy yapıp tozu dumana kattılar!

Otomobilin camını kırıp böyle hırsızlık yaptılar

Her şey saniyeler içinde oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.