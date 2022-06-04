Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hüseyin Turan kimdir? Hüseyin Turan kaç yaşında ve nereli?

Hüseyin Turan, Şarkılar Bizi Söyler programında konuk olarak yer alacak. Bununla birlikte Hüseyin Turan hakkındaki detaylar sorgulanmaya başlandı. Müzisyen Hüseyin Turan 55 yaşındadır. Dinleyicilerin hafızasına kazınmış birçok şarkıyı seslendiren isimdir.

HÜSEYİN TURAN KİMDİR?

Samsak Döveci, Bekar Gezelim, Edremit'in Gelini gibi şarkıları seslendiren Hüseyin Turan 1967 Erzincan doğumludur. Bağlama ile lise yıllarında tanışan Hüseyin Turan, katıldığı halk oyunları yarışmalarında üç Türkiye Birinciliği ve bir Dünya Birinciliği elde etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nde eğitim alan Turan sonrasında Ege Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne geçiş yaptı. Müzikal çalışmalarına üniversite döneminde ağırlık verdi ve bu yıllarda gitar çaldı.

Konservatuar okurken arkadaşlarıyla Grup Laçin'i kursa da okul bittikten sonra gruptan ayrıldı ve İstanbul'a taşındı. 1998'de ilk solo albümü Hüseyin Turan'ı piyasaya sundu.



