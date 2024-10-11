S ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce S harfi ile başlayan kelimeler

Türk alfabemizde iletişim kurmamıza yarayan birçok farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerden biri S harfidir. Dilimizde birçok alanda S ile başlayan kelimeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu harf alfabemizde konum olarak 22. sırada yer almaktadır. S harfi ile başlayan Türkçe kelimeler olduğu gibi İngilizce dilinde de kullanılan pek çok sözcük mevcuttur. Bu sözcükleri doğru bir şekilde telaffuz etmek ve yazmak için pratik yapmak gerekebilmektedir.

S ile başlayan kelimeler nelerdir?

Türk dilinde S harfi ile başlayan kelimeler, sayı açısından ayrıntılı olarak incelendiğinde 4 binin üzerindedir. Bu sözcüklerin bazıları daha sık kullanılırken, bazıları ise daha az karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle bulmaca gibi beyin egzersizine vesile olan oyunlarda farklı ve yeni kelimeler öğrenilebilmektedir. Başında S harfi bulunan kelimeleri öğrenmenin en kolay yöntemlerinden biri az harften meydana gelen sözcükleri incelemektir. Bu bağlamda S ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

S ile başlayan 4 harfli kelimeler: Saat, salı, sade, saha, sana, saka, sarı, sahi, sene, sarp, sanı, suni, sert, süre, sucu, soru, soba, spor, soda, sıra gibi.

S ile başlayan 5 harfli kelimeler: Sabah, sabun, saçlı, sadık, safir, sahan, sakız, sakın, sahne, sahur, sakin, salam, saman, sancı, sanık, sapan, saray, satış, saten, sazan gibi.

S ile başlayan 6 harfli kelimeler: Saadet, saflık, saatli, sağkol, safkan, sağlam, saçmak, samimi, salata, saniye, salkım, sanmak, sarmak, savruk, sarsak, sözlük, süzgeç, solmak, sizden, sökmek gibi.

S ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Dilimizde başında S harfi olan binlerce kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin bazıları birleşik cümle olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Türkçemizde bu harfle başlayan sözcükler olduğu gibi İngilizce dilinde de vardır. S harfi ile başlayan İngilizce kelimeler yaklaşık olarak 30 binden fazladır.

S harfi İngilizce dilinde “es” olarak okunan bir harf olarak bilinir. Bu harfin başında olduğu ve İngilizcede çok sık kullanılan bazı sözcükler mevcuttur. Bu bağlamda S ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve anlamları şu şekildedir: