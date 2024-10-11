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Ş ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ş harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
08.10.2024 19:10
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Türk dilinde tarih boyunca birçok farklı kültüre ait alfabe kullanılmıştır. Bu alfabeler arasında en eskisi olarak karşımıza Orhun alfabesi çıkmaktadır. Günümüzde ise Latin alfabesi bazlı Türk alfabesi kullanılmaktadır. 29 harften meydana gelen alfabemizin 23. sırasında Ş harfi bulunmaktadır. Dilimizde başında Ş olan çeşitli sözcükler mevcuttur. Peki, Ş ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce Ş harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

Ş ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ş harfi ile başlayan kelimeler

Hem sözlü iletişimlerde hem de yazılı iletişimlerde doğru bir şekilde kendimizi ifade edebilmemiz için kelimelerden faydalanırız. Bu kelimeleri meydana getirebilmek için ise alfabemizde bulunan harfleri kullanırız. Alfabemizde toplamda 21 adet ünsüz harf vardır. Bu ünsüz harflerden biri Ş harfidir. Ş ile başlayan kelimeler birçok alanda karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle eğitime ilk adımı atmış kişiler için sözcük haznesini büyütmek oldukça önemlidir.

Ş ile başlayan kelimeler nelerdir?

Türk dilinde Ş harfi ile başlayan kelimeler binin üzerindedir. Ş harfi alfabemizde S harfinden sonra T harfinden ise önce gelen sessiz bir harftir. Sessiz veya ünsüz harf olarak adlandırılan harfler kendi bünyesinde de farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bu noktada Ş harfi sert sessizler yani sert ünsüzler sınıfına mensup olmaktadır. Dilimizde, başında Ş harfi olan çok sayıda sözcük olduğu için, bu kelimeleri ilk öğrenmeye başlarken daha az harften meydana gelenlere öncelik verilmektedir. Bu bağlamda Ş ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

  • Ş ile başlayan 4 harfli kelimeler: Şişe, şaka, şema, şans, şevk, şart, şair, şirk, şifa, şort, şuur, şoke, şıra, şems, şato, şiar, şerh, şive, şilt, şaşı gibi.

  • Ş ile başlayan 5 harfli kelimeler: Şahsi, şahit, şafak, şarap, şaibe, şarkı, şanlı, şapka, şaire, şekil, şebek, şeker, şifon, şeref, şerif, şölen, şoför, şubat, şüphe, şükür gibi.

  • Ş ile başlayan 6 harfli kelimeler: Şablon, şalvar, şakacı, şahane, şalgam, şebeke, şamdan, şanslı, şefaat, şaşmak, şefkat, şeytan, şiirsi, şıklık, şöhret, şiveli, şofben, şurası, şifalı, şerbet gibi.

Ş ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Türkçemiz, kelime sayısı yönünden bakıldığında en zengin diller arasında gösterilir. 29 harften oluşan alfabemiz sayesinde birçok sözcük ortaya çıkarılabilmektedir. Ş harfi de alfabemizde yer alan harflerden biri olarak ifade edilmektedir. Türkçe kelimelerin yanı sıra birçok kullanıcı Ş harfi ile başlayan İngilizce kelimeler hakkında da bilgi sahibi olmayı isteyebilir. Dilimizde Ş harfi ile başlayan Türkçe kelimeler epey fazla olurken, İngilizce dilinde bu harfle başlayan herhangi bir kelime yoktur. İngilizce alfabesinde, Türk alfabemizde yer aldığı gibi Ş harfi bulunmamasından kaynaklı Ş ile başlayan İngilizce kelimeler de mevcut değildir.

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