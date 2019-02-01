S10 modelleri üretim bandında!

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TEKNOLOJİ  | 01.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, şimdiden Galaxy S10 modellerinin üretimine başlamış. İşte konu hakkındaki detaylar.

S10 modelleri üretim bandında!

Bilindiği üzere Samsung 20 Şubat’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenecek olan bu etkinlikte yeni S serisinin yeni modelleri tanıtılacak. Henüz Güney Koreli teknoloji devinden net bir açıklama gelmemiş olsa da bizler 3 farklı S10 modelinin tanıtılacağını biliyoruz.

Samsung 20 Şubat’taki etkinliğinde Galaxy S10, S10 Lite ve S10+ modelleriyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Sızdırılan son bilgilere göre Güney Koreli şirket, şimdiden bu modellerin seri üretimine de başlamış durumda. Eğer herşey yolunda giderse yeni S serisi modellerin 20 Mart’ta satışa sunulacağı söyleniyor.

Üretim bandından gelen haberlere göre, Galaxy S10 modellerinin üçü de ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine sahip olacak. S10 ve S10+ modellerinde Qualcomm’un ultrasonik sensörü kullanılırken, S10 Lite modelinde ise optik sensör tercih edilmiş.

Samsung’un yeni S serisi cihazları fabrikadan ekran koruyucu ile birlikte çıkacakmış. Çünkü yeni S10 modelleri ekran altı parmak izi okuyucusundan ötürü bütün ekran koruyucularını desteklemiyor. Bu konuda kısa süre önce bazı söylemler duymuştuk.

Samsung’un 20 Şubat’taki etkinlikte 4G’li S10 modellerinin yanı sıra 5G destekli S10 modelini de tanıtacağı fakat bu modelin üretiminin ilerleyen günlerde başlayacağı belirtiliyor. Tabi ki tüm bunların birer iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
samsung s-10 model

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