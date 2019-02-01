S10 modelleri üretim bandında!

Bilindiği üzere Samsung 20 Şubat’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenecek olan bu etkinlikte yeni S serisinin yeni modelleri tanıtılacak. Henüz Güney Koreli teknoloji devinden net bir açıklama gelmemiş olsa da bizler 3 farklı S10 modelinin tanıtılacağını biliyoruz.
Samsung 20 Şubat’taki etkinliğinde Galaxy S10, S10 Lite ve S10+ modelleriyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Sızdırılan son bilgilere göre Güney Koreli şirket, şimdiden bu modellerin seri üretimine de başlamış durumda. Eğer herşey yolunda giderse yeni S serisi modellerin 20 Mart’ta satışa sunulacağı söyleniyor.
Üretim bandından gelen haberlere göre, Galaxy S10 modellerinin üçü de ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine sahip olacak. S10 ve S10+ modellerinde Qualcomm’un ultrasonik sensörü kullanılırken, S10 Lite modelinde ise optik sensör tercih edilmiş.
Samsung’un yeni S serisi cihazları fabrikadan ekran koruyucu ile birlikte çıkacakmış. Çünkü yeni S10 modelleri ekran altı parmak izi okuyucusundan ötürü bütün ekran koruyucularını desteklemiyor. Bu konuda kısa süre önce bazı söylemler duymuştuk.
Samsung’un 20 Şubat’taki etkinlikte 4G’li S10 modellerinin yanı sıra 5G destekli S10 modelini de tanıtacağı fakat bu modelin üretiminin ilerleyen günlerde başlayacağı belirtiliyor. Tabi ki tüm bunların birer iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.
Yemekteyiz'in dış sesinin kimliği ortaya çıktı! Bakın onu nereden tanıyoruz
'Komşuluk ölmüş' derdirten birbirinden sinir bozucu fotoğraflar
İlçede büyük panik! Antalya'dan sonra bir yerde daha...
Akıllı telefonlardan ihbar yağdı!
Unutulmadı! Ziyaretçi akınına uğradı
Otobüste dehşet! Şoförü defalarca bıçakladı
Kamerun'da bulunan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşımlar
İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı
WhatsApp'ta silinen mesajları okuma yöntemini açıklıyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum