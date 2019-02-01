S10 modelleri üretim bandında!

Bilindiği üzere Samsung 20 Şubat’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenecek olan bu etkinlikte yeni S serisinin yeni modelleri tanıtılacak. Henüz Güney Koreli teknoloji devinden net bir açıklama gelmemiş olsa da bizler 3 farklı S10 modelinin tanıtılacağını biliyoruz.

Samsung 20 Şubat’taki etkinliğinde Galaxy S10, S10 Lite ve S10+ modelleriyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Sızdırılan son bilgilere göre Güney Koreli şirket, şimdiden bu modellerin seri üretimine de başlamış durumda. Eğer herşey yolunda giderse yeni S serisi modellerin 20 Mart’ta satışa sunulacağı söyleniyor.

Üretim bandından gelen haberlere göre, Galaxy S10 modellerinin üçü de ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine sahip olacak. S10 ve S10+ modellerinde Qualcomm’un ultrasonik sensörü kullanılırken, S10 Lite modelinde ise optik sensör tercih edilmiş.

Samsung’un yeni S serisi cihazları fabrikadan ekran koruyucu ile birlikte çıkacakmış. Çünkü yeni S10 modelleri ekran altı parmak izi okuyucusundan ötürü bütün ekran koruyucularını desteklemiyor. Bu konuda kısa süre önce bazı söylemler duymuştuk.