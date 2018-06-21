MAGAZİN

Saadet Işıl Aksoy 'Bond kızı' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 19:49 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, "Olmaz mı benden Bond kızı" paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Saadet Işıl Aksoy 'Bond kızı' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Şu sıralar yaz tatilinde bulunan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyadan da uzak kalmıyor.

Saadet Işıl Aksoy 2

Önceki akşam denizden çıkarken çekilen bir videosunu paylaşan Aksoy "Ayaklarıma taşlar batmıyormuş gibi çek" mesajıyla paylaştığı videosunu etiketlerken de James Bond filmlerinde Ursula Andress ve Halle Berry ile hafızalara kazınan "denizden çıkış sahnesine" gönderme yapan "bond kızı olmak istiyorum" etiketini kullandı.

Saadet Işıl Aksoy 3

Aksoy'un paylaşımına onun Bond kızı rolüne yakışacağını belirten yorumlar yağdı.

Saadet Işıl Aksoy

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