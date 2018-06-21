Saadet Işıl Aksoy 'Bond kızı' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Şu sıralar yaz tatilinde bulunan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyadan da uzak kalmıyor.

Önceki akşam denizden çıkarken çekilen bir videosunu paylaşan Aksoy "Ayaklarıma taşlar batmıyormuş gibi çek" mesajıyla paylaştığı videosunu etiketlerken de James Bond filmlerinde Ursula Andress ve Halle Berry ile hafızalara kazınan "denizden çıkış sahnesine" gönderme yapan "bond kızı olmak istiyorum" etiketini kullandı.

Aksoy'un paylaşımına onun Bond kızı rolüne yakışacağını belirten yorumlar yağdı.





