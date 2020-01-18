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  4. Saadet Partisinden basın açıklaması

Saadet Partisinden basın açıklaması

VAN HABERLERİ  | 18.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, kentle alakalı konularda düzenli olarak yapacağı basın toplantılarının dokuzuncusunu bu hafta gerçekleştirdi.Parti binasında yapılan basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu haftaki gündemlerinin kentin neredeyse her cadde ve sokağına yayılan parkomat uygulaması ve bunun yanında iki yıldır açılmayan kampüsteki Van Ferit Melen Kütüphanesi olduğunu söyledi.İlhan, “Gündem maddelerimizden birisi de ilimizdeki parkomat uygulamasıdır.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, kentle alakalı konularda düzenli olarak yapacağı basın toplantılarının dokuzuncusunu bu hafta gerçekleştirdi.
Parti binasında yapılan basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu haftaki gündemlerinin kentin neredeyse her cadde ve sokağına yayılan parkomat uygulaması ve bunun yanında iki yıldır açılmayan kampüsteki Van Ferit Melen Kütüphanesi olduğunu söyledi.
İlhan, “Gündem maddelerimizden birisi de ilimizdeki parkomat uygulamasıdır. Başta trafiği rahatlatmak, özellikle yoğun caddelerde otopark sorununa çözüm üretmek için uygulamaya konulan, fakat vatandaşlarımızın kapısı önünden ücret alma noktasına kadar varmış olan, gece yarısına kadar sürdürülen bir uygulamaya dönüştürülmüştür. Yine ilimiz gündeminde bulunan Van YYÜ kampüsünde iki yıl önce bitmiş olan Van Ferit Melen Kütüphanesi de ne yazık ki açılmayı beklemektedir. Bizde Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak soruyoruz. Sosyal medya hesaplarından daha önce ‘uçak sefer sayısını arttırdık’ diye açıklama yapan, varlıklarından bir haber olduğumuz ilimizin sözde vekilleri Van halkının aklıyla alay mı etmektedir? Parkomat uygulamasındaki asıl amacınız, birçok konuda olduğu gibi aklı sıra Van halkını cezalandırmak mıdır? Acaba Van YYÜ yetkilileri ilimiz genelinde alışkanlık olan bina yapıp çürütme, işe başlayıp uzun yıllar bitirmeme gibi her işi yarım yamalak yapma hastalığına yakalandığı için mi Van Ferit Melen Kütüphanesi açılmıyor? Buradan hatırlatmak isteriz, Van sahipsiz değildir. Van’ın sahibi bu şehrin her anlamda sorunlarını, sıkıntılarını ve çözüm yollarını dile getiren, toplumun diğer kesimlerine Van’ın sorunlarını sorgulama cesareti veren Saadet Partisidir” dedi.

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