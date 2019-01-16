Saat 19:00'da kesinlikle uçak bileti satın almayın

Uçak bileti arama motoru Skyscanner, uçak yolculuğu yapmak isteyen ve uçak bileti alacaklar için çarpıcı ipuçları verdi.

Saat 19:00'da uçak bileti almayın, uzak durun!

En ucuza uçak bileti almak için Ocak ayını tercih etmelisiniz.

Peki hangi gün en ucuza uçak bileti bulabilirsiniz?

Bunun için haftanın en uygun günü Pazar!

Peki saat kaçta uçak biletini daha ucuza satın alma şansınız var?

7/24 bilet alma şansınız var; ancak en uygun saat 05:00...

Peki kesinlikle hangi saatte uçak bileti almamalısınız?

Skyscanner, akşam 19:00 ve 22:00 arasında kesinlikle bilet alınmamasını öneriyor.

Uçaklarda yolculara ücretsiz olarak dağıtılan kulaklıklarla ilgili öyle bir şey var ki hemen hemen kimsenin bundan haberi bile yok!

Uçakta dağıtılan kulaklıklar çift girişlidir. Neden böyle bir uygulama yapıldığını biliyor musunuz? İşte o ilginç sorunun cevabı…

Havacılık kurallarına göre, yolcu uçakları havalanmadan önce acil durumlarda yolculara ne yapılacağının anlatılması gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurları yapabileceği gibi şirketler hazırladıkları videoları ekranlardan yayınlıyor. Genellikle iki dilde çekilen videolara bazı şirketler işitme engelliler için işaret dilini de açılan pencerede ekliyor.

Bu video oynatılırken veya havada uçuş ekibi herhangi bir anons yaptığında yolcunun söylenilenleri duyması ve uygulaması gerekiyor. Eski uçaklarda kabin eğlence sisteminde anons bazen dinlediğiniz müzik veya film kanalındaki sesi kesemiyordu. İkinci giriş ile anons yolcuya sorun olmadan ulaştırılması hedeflenmişti.

Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.

Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir.

Uçakta her yolculuk bir ya da iki saat sürmüyor. Pilotlar için gece uçuşlarında gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı kısa dinlenme prosedürü mevcuttur.

Kimse bu gördüklerinizi yıkamıyor. Tek kullanımlık!

Koridordaki ışık acil durumlarda dışarı çıkmaya yardım ediyor.

Acil durum kapılarından yolcular çıkmadan uçuş görevlileri çıkamaz.

Bazı havayolu çalışanlarına uçak kalkana kadar ödeme yapılmıyor. Kalkış yaparken ne kadar başarılı olduklarına bağlı ödeme alıyorlar.

Aslında oksijen maskeleri sadece 15-20 dakikalık ihtiyacı karşılayabiliyor.

Uçağın içerisinde kanatlarda kaç tane vidanın eksik olabileceği ile ilgili bir kılavuz bulunmakta.

Genellikle yolcular acil durum can yeleklerini uçaktan çalıyorlar. (Yani oturduğunuz koltuğun altında bir can yeleği olmayabilir)

Genellikle yolcular acil durum can yeleklerini uçaktan çalıyorlar. (Yani oturduğunuz koltuğun altında bir can yeleği olmayabilir)

Bu yüzden daha tatlı gelen domates suyu uçuşlarda en çok tercih edilen içeceklerdir. Havada oluşan bulantıya iyi geldiğinden sodalar da tercih edilir.

Havayolu şirketlerinin garip tasarruf yöntemleri var. Buna ne güzel örnek, American Airlines, menülerinden bir zeytin çıkararak bir defada 40 bin dolar tasarruf etti.

Bilinenin aksine uçaklarda tenefüs ettiğiniz hava en temiz havadır. Uçaklarda hastanelerde kullanılan hava filtreleme teknolojisi kullanılır.

Tabii ki bu mikrop barındırmadığı anlamına gelmez ama her zaman en temiz hava uçaklardakidir.

Uçuşlardaki kazaların yüzde 90’ından fazlası iniş ve kalkış sırasında olur. Uçuş sırasında kaza olma olasılığı çok nadirdir.

İniş ve kalkışlarda bu yüzden insanların yerinde oturması ve kemerlerini takması zorunludur.

Can güvenliğinin yanı sıra uçuş öncesi yolcuların ağırlığı hesaplandığından iniş ve kalkışlarda iniş ve kalkışlarda bir kaç yolcunun aynı anda yer değiştirmesi uçağın dengesinde değişimlere yol açabileceğinden yolcuların yerlerine otruması zorunludur.

Pilotların menüleri her zaman yolculardan farklıdır. Yolculardan farklı yiyecekler yerler ve yolcuların yemeklerinden farklı olarak pilotlara özel hazırlanır. Bunun nedeni pilotların uçuş sırasında hasta düşme ihtimalini ortadan kaldırmak.

Türbulans konusu uçaklarda en çok merak edilen konudur. Türbulans sanıldığı gibi uçağın düşmesine neden olmaz fakat türbülans sırasında kemerin bağlı olmaması, şiddetli sarsıntı yüzünden ölümlere neden olabilir. Ayrıca havadaki karbondioksit oranı arttığından türbulanslar her geçen gün daha fazla şiddetleniyor.

Gece iniş ve kalkış yapan uçaklarda ışıkların sönmesi, gece gözlerimizi karanlığa alıştırmak için. Herhangi bir kaza durumunda, ışıklar açık olsa idi, gözlerin karanlığa alışmak için kaybedeceği birkaç saniyeyi kazanmak amaçlı ışıklar kapatılıyor.

Uzun menzilli seferlerde uçuş görevlilerinin dinlenmesi amacıyla uçaklarda gizli odalar bulunuyor.

Uçak tipine göre dinlenme odalarının yeri değişiyor. Genellikle pilot dinlenme odaları kokpitin hemen arkasında bulunuyor.

Tuvalet atıkları dışarı mı atılıyor? Uçak tuvaletindeki atıklar sanıldığı gibi uçak havadayken gökyüzüne bırakılmıyor. Uçağın atık deposunda toplanıyor ve uçak inince araç gelip atık deposunu boşaltıyor.

Uçaklar kaç derece yatış açısı yapıyor: Yolcu uçakları 30 dereceden çok yatış yapamazlar. Ana uçuş sistemi bunu engeller.

90 saniye kuralı: Uçakta acil durum anında kurallar gereği uçağın 90 saniye içinde yolcu kapasitesi ne olursa olsun tahliye edilmesi şarttır.