Saatlerce can çekişti! 'Su soğuk' diyerek ölüme terk edildi

Hindistan’ın başkenti Delhi yakınlarındaki Noida kentinde 27 yaşındaki yazılım mühendisi Yuvraj Mehta'nın trajik ölümü gündem oldu.

Yoğun kış sisinin etkili olduğu saatlerde evine dönerken aracının kontrolü kaybetmesinin ardından yaklaşık 21 metre derinliğindeki su dolu bir inşaat çukuruna düştü. Mehta, aracından çıkmayı başardı ve su yükselirken otomobilin tavanına çıkarak hayatta kalmaya çalıştı.

"SU SOĞUK GİRMEYECEĞİZ"

Babasını arayıp yardım isteyen genç adam babası geldiğinde hala hayattaydı. Moninder adlı bir vatandaş polis ve diğer acil durum ekiplerinin olay yerine gelmesine rağmen suya girmediğini iddia etti. Ekiplerin “Su çok soğuk, içeride demir çubuklar var, girmeyeceğiz” dediğini aktardı.

Ayrıca genç adamın iki saat boyunca yardım için yalvardığı da öğrenildi. Yetkililere göre Mehta’nın yaklaşık 02.30 sularında boğulduğu tahmin ediliyor. Cansız bedeni, kazadan yaklaşık beş saat sonra, gün ağardıktan sonra çıkarıldı.