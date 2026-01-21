Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Saatlerce can çekişti! 'Su soğuk' diyerek ölüme terk edildi

Hindistan'da aracının hakimiyetini kaybeden 27 yaşındaki genç inşaat çukuruna dolan suyun içine düştü ve ölüme terk edildi. Ekiplerin, suyun soğuk olması nedeniyle kurtarma çalışması yapmadığı iddia edildi.

Saatlerce can çekişti! 'Su soğuk' diyerek ölüme terk edildi

Hindistan’ın başkenti Delhi yakınlarındaki Noida kentinde 27 yaşındaki yazılım mühendisi Yuvraj Mehta'nın trajik ölümü gündem oldu.

Saatlerce can çekişti! Su soğuk diyerek ölüme terk edildi 1

Yoğun kış sisinin etkili olduğu saatlerde evine dönerken aracının kontrolü kaybetmesinin ardından yaklaşık 21 metre derinliğindeki su dolu bir inşaat çukuruna düştü. Mehta, aracından çıkmayı başardı ve su yükselirken otomobilin tavanına çıkarak hayatta kalmaya çalıştı.

Saatlerce can çekişti! Su soğuk diyerek ölüme terk edildi 2

"SU SOĞUK GİRMEYECEĞİZ"

Babasını arayıp yardım isteyen genç adam babası geldiğinde hala hayattaydı. Moninder adlı bir vatandaş polis ve diğer acil durum ekiplerinin olay yerine gelmesine rağmen suya girmediğini iddia etti. Ekiplerin “Su çok soğuk, içeride demir çubuklar var, girmeyeceğiz” dediğini aktardı.

Saatlerce can çekişti! Su soğuk diyerek ölüme terk edildi 3

Ayrıca genç adamın iki saat boyunca yardım için yalvardığı da öğrenildi. Yetkililere göre Mehta’nın yaklaşık 02.30 sularında boğulduğu tahmin ediliyor. Cansız bedeni, kazadan yaklaşık beş saat sonra, gün ağardıktan sonra çıkarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin katiline müebbet hapisEski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin katiline müebbet hapis
Dünyanın en kalabalık ülkesinden şaşırtan kararDünyanın en kalabalık ülkesinden şaşırtan karar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.