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Saatlerce mikroskop altında yapıyor! Ortaya çıkan şey ise inanılmaz

gizemino gizemino
YAŞAM  | 25.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Fransız sanatçı Marie Cohydon görenleri hayrete düşüren bir iş yapıyor! Mikroskop altında kurşun kalemin ucu ile yaptığı objeler gerçekten inanılmaz!

Saatlerce mikroskop altında yapıyor! Ortaya çıkan şey ise inanılmaz

Marie Cohydon, mikroskop altında yaklaşık on yıldır heykeller yaratan Fransız sanatçı. Kendi nitelikleri ve zorlukları olan çoklu materyallerle çalışmayı seven sanatçı kurşun kalemin ucuyla yaptığı işlerle dikkat çekiyor.

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Kurşun kalem ucu cilalandığında parıldayan parlak bir malzemedir. Marie de kendi tasarımlarında tam olarak bu parıltıyı görmek istiyor tabii küçücük bir şeyle çalışmak tahmin edersiniz ki biraz zorlayıcı. O kadar detaylı çalışmak zorunda ki kurşun kalemin ucundan objeler yaratırken saatlerce tüm dikkatini oymaya veriyor.

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Marie Cohydon yaptığı bu zor işle ilgili şunları söyledi: “Kabul etmem gerekiyor: Bazen çok can sıkıcı bir iş. Ama güzel tarafları da yok değil. Oyunun kurallarını o kadar yıldır kabul ettim ki artık önüme bakıp sadece kendimi hayal gücüme teslim ediyorum. Oymaya başlarken tasarım hiçbir şeye benzemiyor. Hatta çoğu kişiye saçma bile görünebiliyor ama sonra ortaya çıkan şey gerçekten inanılmaz.”

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