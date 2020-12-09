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Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! İşte en kolay profiterol tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.12.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! İşte en kolay profiterol tarifi

En çok sevilen klasik tatlıların başında gelen profiterol, oldukça zahmetli bir tariftir. Favori tatlısı profiterol olanlar için saatlerce uğraşmalarına gerek kalmayacak oldukça kolay bir profiterol tarifi hazırladık. İşte detaylar.

Yapılışı son derece pratik olan kolay profiterol tarifinin tadı orijinal profiterol ile neredeyse birebir! Bağımlısı olacağınız bu tarifi bir kez denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz. Kolay profiterol tarifi ve malzemeleri geliyor, buyursunlar.

KOLAY PROFİTEROL İÇİN MALZEMELER

Bir paket etimek

Kreması için:

Bir litre süt
Bir su bardağı un
Bir su bardağı şeker
Bir paket toz krem şanti
Bir paket vanilya
2 yemek tereyağı

Üzeri için:
Bir paket çikolata sosu
2 su bardağı süt

KOLAY PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Kremasını hazırlamak için tereyağı hariç tüm malzemeleri tencereye alın ve çırpın.
Tencereyi ocağa alın. Orta ateşte koyulaşana kadar devamlı olarak karıştırarak pişirin.
Krema koyulaşınca ocaktan alın ve tereyağını ilave edin.
Kremanın ilk sıcaklığı çıkınca içine parçaladığınız etimekleri koyun. Kremayla etimekleri iyi bir şekilde harmanlayın.
Sunum kuplarına 2 parmak kalacak şekilde eşit pay edin.
Çikolata sosunu pişirin. Ardından kupların üzerine bölüştürün. Tatlı kuplarını oda sıcaklığında bir süre beklettikten sonra buzdolabında 2 saat dinlendirin. Afiyet olsun.

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