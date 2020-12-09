Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! İşte en kolay profiterol tarifi

Yapılışı son derece pratik olan kolay profiterol tarifinin tadı orijinal profiterol ile neredeyse birebir! Bağımlısı olacağınız bu tarifi bir kez denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz. Kolay profiterol tarifi ve malzemeleri geliyor, buyursunlar.

KOLAY PROFİTEROL İÇİN MALZEMELER

Bir paket etimek

Kreması için:

Bir litre süt

Bir su bardağı un

Bir su bardağı şeker

Bir paket toz krem şanti

Bir paket vanilya

2 yemek tereyağı

Üzeri için:

Bir paket çikolata sosu

2 su bardağı süt

KOLAY PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Kremasını hazırlamak için tereyağı hariç tüm malzemeleri tencereye alın ve çırpın.

Tencereyi ocağa alın. Orta ateşte koyulaşana kadar devamlı olarak karıştırarak pişirin.

Krema koyulaşınca ocaktan alın ve tereyağını ilave edin.

Kremanın ilk sıcaklığı çıkınca içine parçaladığınız etimekleri koyun. Kremayla etimekleri iyi bir şekilde harmanlayın.

Sunum kuplarına 2 parmak kalacak şekilde eşit pay edin.

Çikolata sosunu pişirin. Ardından kupların üzerine bölüştürün. Tatlı kuplarını oda sıcaklığında bir süre beklettikten sonra buzdolabında 2 saat dinlendirin. Afiyet olsun.

