Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! İşte en kolay profiterol tarifi

Yapılışı son derece pratik olan kolay profiterol tarifinin tadı orijinal profiterol ile neredeyse birebir! Bağımlısı olacağınız bu tarifi bir kez denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz. Kolay profiterol tarifi ve malzemeleri geliyor, buyursunlar.
Bir paket etimek
Kreması için:
Bir litre süt
Bir su bardağı un
Bir su bardağı şeker
Bir paket toz krem şanti
Bir paket vanilya
2 yemek tereyağı
Üzeri için:
Bir paket çikolata sosu
2 su bardağı süt
Kremasını hazırlamak için tereyağı hariç tüm malzemeleri tencereye alın ve çırpın.
Tencereyi ocağa alın. Orta ateşte koyulaşana kadar devamlı olarak karıştırarak pişirin.
Krema koyulaşınca ocaktan alın ve tereyağını ilave edin.
Kremanın ilk sıcaklığı çıkınca içine parçaladığınız etimekleri koyun. Kremayla etimekleri iyi bir şekilde harmanlayın.
Sunum kuplarına 2 parmak kalacak şekilde eşit pay edin.
Çikolata sosunu pişirin. Ardından kupların üzerine bölüştürün. Tatlı kuplarını oda sıcaklığında bir süre beklettikten sonra buzdolabında 2 saat dinlendirin. Afiyet olsun.
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