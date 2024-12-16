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Saba Tümer "Kırmızı don giymeyi bıraktım" deyince muhabir kendini tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 09:05
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Sunucu Saba Tümer yılbaşı gecesi totemlerine olan inancını kaybettiğini açıkladı. Saba Tümer "Kırmızı don giymeyi bıraktım" diyerek de açık açık söyledi.

Saba Tümer "Kırmızı don giymeyi bıraktım" deyince muhabir kendini tutamadı

Sunucu Saba Tümer yine açıklamalarıyla güldürdü. Geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla ilgili, '1 yıl boyunca aşk orucu tuttum' diyen Saba Tümer yılbaşı gecesi ritüellerine dair soruları yanıtladı.

Ünlü televizyoncu Saba Tümer, yılbaşı gecesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sunucu "Bir tane arkadaşım var o çok şekerdir her sene arayıp nerede donum derdim" dedi.

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Yıllarca uğurlu saydığı totemlerine olan inancını kaybettiğini belirten Tümer, "Neler neler yaptım olmadı. Musluğu açık bırak, kırmızı don giy... Kaç kere giydim, olmadı. Kırmızı don giymeyi bıraktım" diyerek bu geleneği terk ettiğini itiraf etti.

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Saba Tümer "Ne derlerse yapıyorsun" diyerek hiçbir dileğinin olmadığını söyledi.

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Muhabir ise "Öyle bir anlattınız ki bizim de kırmızı don giyesimiz geldi" deyince Tümer "E alalım alın birbirinize" yanıtını verdi.

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Saba Tümer
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