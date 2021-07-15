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  4. Sabah sabah yollara düştü! Netflix'le dönen Demet Özdemir'den ilginç set paylaşımı

Sabah sabah yollara düştü! Netflix'le dönen Demet Özdemir'den ilginç set paylaşımı

15.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Set için sabahın köründe yollara düşen ünlü oyuncu, o anları bile eğlenceli hale getirmeyi başardı.

Sabah sabah yollara düştü! Netflix'le dönen Demet Özdemir'den ilginç set paylaşımı

Demet Özdemir, küçük yaşlardan beri çalışarak oluşturduğu kariyerinde artık zirveye çıktı. Romantik komedi dizilerinin aranan yüzü olan ve yurt dışında da bu sayede büyük bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu, iki sezon süren "Doğduğun Ev Kaderindir" sayesinde dram sınavını da başarıyla verdi. Dizi bittikten sonra ise bildiği sulara geri dönmeyi tercih etti. Netflix Türkiye'nin yeni filmi "Aşk Dersleri" için ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'la bir araya gelen Demet Özdemir, uzun bir tatilin ardından setin yolunu tuttu. Birkaç gündür devam eden çekimlerden sürekli paylaşım yapan Demet Özdemir, film ile ilgili en ufak bir detay bile vermiyor. Bu yüzden, paylaşımlardan anlaşılan tek şey Demet Özdemir'in ne kadar yoğun çalıştığı oluyor.

Karanlıkta yollara düştü

Demet Özdemir

Bu sabah da set için erkenden kalkan Demet Özdemir, sabah 04.00 civarında yollara düştü. Karanlıkta yaptıkları yolculuğu paylaşan ünlü oyuncu, "Setimiz biraz erken" diyerek ne kadar yorulduğunu gösterdi. Ama çalıştığı setlerde enerjisi ve disiplini ile örnek gösterilen Demet Özdemir, bu şartları yine eğlenceli bir hale getirmeyi başardı.

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Netflix Demet Özdemir Şükrü Özyıldız
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