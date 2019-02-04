Sabahattin Ali sözleri: Kürk Mantolu Madonna, Sırça Köşk ve Canım Aliye Ruhum Filiz'den alıntılar ve şiirlerinden şarkı sözleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına olan etkileri ve Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, Sırça Köşk gibi unutulmaz eserleri ile Sabahattin Ali, en önemli yazar ve şairlerimizden biridir. Sabahattin Ali sözleri bugün hala dillerden düşememekte, kaleminden dökülen satırları Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp gibi platformlarda paylaşılıyor ve insanların duygularına tercüman oluyor. Ayrıca Sabahattin Ali’nin ünlü şiirlerini bugün Leylim Ley, Aldırma Gönül, Çocuklar Gibi, Ben Sana Vurgunum gibi pek çok sevilen şarkı ile de hatırlamaya devam ediyoruz. SABAHATTİN ALİ SÖZLERİ sizler için bir Sabahattin Ali sözleri ve şarkıları derlemesi hazırladık. Bu derlemede Sabahattin Ali’nin ünlü eserlerinden en beğenilen, paylaşılan alıntılar ile şarkı sözleri olarak kullanılan sözleri bulabilirsiniz. Derlememizden özellikle Kürk Mantolu Madonna, Sırça Köşk eserleri ile Ali'nin iç dünyasına ışık tutan Canım aliye Ruhum Filiz mektup derlemesinden sözlere yer verdik. Yazımızın sonun da Sabahattin Ali'nin ünlü şiirlerinden bestelenmiş şarkılar ve şarkı sözlerine dair bilgilere erişebilirsiniz.

KÜRK MANTOLU MADONNA SÖZLERİ İlk baskısı 1943 yılında yayımlanan Kürk Mantolu Madonna için Sabahattin Ali’nin en meşhur eseri desek yanlış olmaz. Hatta eseri bilip de yazarını bilmeyen de çoktur. Sizin için Kürk Mantolu Madonna’dan en beğenilen sözleri ve alıntıları aşağıda sıraladık. “Hayat ancak bir kere oynanan bir kumardır, ben onu kaybettim. İkinci defa oynayamam...” “Her şeyi içinde boğmaya mecbur olmak, diri diri mezara kapanmaktan başka nedir?” “İnsanlara kızmama imkân yoktu, çünkü insanların en kıymetlisi, en iyisi, en sevgilisi bana en büyük kötülüğü etmişti; diğerlerinden başka bir şey beklenebilir miydi? İnsanları sevmeme ve onlara tekrar yaklaşmama da imkân yoktu; çünkü en inandığım, en güvendiğim insanda aldanmıştım. Başkalarına emniyet edebilir miydim?” “Bir insana bir insan herhalde yeterdi.” “Seni seviyorum... Deli gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum... Seni istiyorum... İçimde müthiş bir arzu var... Bir iyi olsam!.. Ne zaman iyi olacağım acaba?..” “Onun boşluğunu değil, fakat yokluğunu hissedecektim.”

"Bu akşam anladım ki, bir insan diğer bir insana bazen hayata bağlandığından çok daha kuvvetli bağlarla sarılabilirmiş." "Bitmiyor, sadece bazen belki güneşli bir günde veya kalabalık bir gecede geçtiğini sanıyorsun ama geçmiyor esasında. Alışıyorsun zamanla. Asla bitmiyor..." “O soluk insan yüzüne kitaplar dolduracak kadar çok manalar vermiş, onda, hakikatte asla mevcut olmayan vasıflar bulmuştum.” “Dünyada bana hiçbir şey, tabiattan melül bir insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı gelmemiştir.” “Çalışmak hiç de fena bir şey değil. Bana dokunan, ruhlarımızı alçatmadan çalışmak isteyişimizin hoş görülmemesi...” "Bir şey noksandı, fakat bu neydi? Evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark ederek duraklayan, fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak hafızasını ve ceplerini araştıran, nihayet, ümidini kesince, aklı geride, ileri gitmek istemeyen adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm." "Sana ihtiyacım yok ki benim! İnsan yalnız da mutsuz olabilir çünkü." "Hayatta hiçbir zaman kafamızdaki kadar harikulade şeyler olmayacağını henüz idrak etmemiştim."

“İnsanların en günahsızına kabahatlerin en ağırını; seven bir kalbi yüzüstü bırakmak ihanetini yüklemenin, asla affedilmeyeceğini seziyordum.” "Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz." "Ne kadar çok insanı seversek, asıl sevdiğimiz bir tek kişiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz. Aşk dağıldıkça azalan bir şey değildir." "İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor." "Kafamın içinde ona söylenecek uçsuz bucaksız şeyler bulunduğunu hissediyordum, senelerce söylense bitmeyecek şeyler." "Başkasına merhamet etmek, ondan daha kuvvetli olduğumuzu zannetmektir ki, ne kendimiz bu kadar büyük, ne de başkalarını bizden daha zavallı görmeye hakkımız yoktur." "Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık, adeta bütün insanlara dağılmıştı. Çünkü o, benim için bütün insanlığın timsaliydi." "Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz?"

"Aşk öyle bir histir ki, nereden geldiğini bilemediğimiz gibi, günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilemeyiz." SIRÇA KÖŞK SÖZLERİ Sabahattin Ali’nin 1947 tarihli bu öykü kitabı içindeki aynı adlı öyküde yer alan politik mesajlardan dolayı tek parti döneminde toplatılmıştır. 13 öykü içeren kitapta Sırça Köşk ile birlikte dört tanesi masal biçimindedir. Sizin için sırça Köşk’ten insana dokunan en güzel Sabahattin Ali sözlerini bir araya getirdik. "Üzülme, dedi ama üzülme demek de boş laf.” "Ama ruhumuz böyle gökyüzünde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğü ile karşılaşmak ne tuhaf oluyor." “Kendi içimizde, kendimize dair bilmediğimiz o kadar çok şey var ki.” “İnsanın içini bir dert kemirmeyince yüzü böyle solar, gözleri böyle dalar mı?” “Kalbini sağlam tut.” “Niçin bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli?” "Olur, bazan olur... İnsan dedikleri mahlukun, içinde neler kaynaştığını biliyor muyuz? Öyle anlar olur ki, en ummadığımız adam en beklemediğimiz şeyleri yapabilir.” CANIM ALİYE RUHUM FİLİZ SÖZLERİ Sabahattin Ali’nin en sıkıntıları günlerinde ailesine yazdığı mektupların derlemesidir. Sabahattin Ali’nin hislerine, ruh dünyasına ışık tutan mektuplardır bunlar. Sizin için bu mektuplardan en güzel alıntıları bir araya getirdik.

“Mehtaplı gecelerde yalnız başıma gezmek kadar hoşuma giden şey yoktur. Yalnız bilmem dikkat ettin mi, mehtap insana daima bir arkadaş aratır.” “Etrafın seni sıkmaya başladığı zaman kitap oku..” "Gözlerimi kapadığım zaman senin hayalini görüyorum, diyorsun. Ah Aliye, ben gözlerim açıkken bile hep seni görüyorum.” “Dünyada rahat yaşamak için aptal olmak lazım.” “Eğer gözlerinden bir damla yaş gelirse onu, güzel gözlerini sıcak dudaklarımla öperek kurutacağım.” “Ben dünyada bu kadar güzel gülen, güldüğü zaman bu kadar güzel olan insan görmedim.” SABAHATTİN ALİ ŞARKI SÖZLERİ Edebiyatımızın sevilen ismi Sabahattin Ali yazın dünyası kadar müzik dünyasına da etki etmiştir. Türk müziğinin pek çok ünlü şarkının sözleri Sabahattin Ali’nin şiirlerinden oluşur. Zülfü Livaneli, Volkan Konak, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Edip Akbayram, Ahmet Kaya gibi sanatçılar Sabahattin Ali’nin şiirlerini şarkılaştırmışlardır. Bunların arasında Leylim Ley, Aldırma Gönül, Çocuklar Gibi, Ben Sana Vurgunum gibi sevilen şarkılar vardır. Leylim Ley – Zülfü Livaneli

Döndüm daldan düşen kuru yaprağa

Seher yeli dağıt beni kır beni

Götür tozlarımı buradan uzağa

Yarin çıplak ayağına sür beni Aldım sazı çıkmış gurbet görmeye

Dönüp yare geldim yüzüm sürmeye

Ne lüzum var şuna buna sormaya

Senden ayrı ne hal oldum gör beni Ayın şavkı vurur sazım üstüne

Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne

Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne

Ay bir yandan sen bir yandan sar beni Yedi yıldır uğramadım yurduma

Dert ortağı aramadım derdime

Geleceksen bir gün düşüp ardıma

Kula değil yüreğine sor beni Çocuklar Gibi – (Seslendiren: Sezen Aksu / Beste: Ali Kocatepe) Bende hiç tükenmez bir hayat vardı

Kırlara yayılan ilkbahar gibi

Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı

Göğsümün içinde ateş var gibi Başını göğsüme sakla sevgilim

Güzel saçlarında dolaşsın elim

Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim

Sevişen yaramaz çocuklar gibi Hissedince sana vurulduğumu

Anladım ne kadar yorulduğumu

Sakinleştiğimi durulduğumu

Denize dökülen bir pınar gibi Başını göğsüme sakla sevgilim

Güzel saçlarında dolaşsın elim

Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim

Sevişen yaramaz çocuklar gibi