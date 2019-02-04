Sabahattin Ali sözleri: Kürk Mantolu Madonna, Sırça Köşk ve Canım Aliye Ruhum Filiz'den alıntılar ve şiirlerinden şarkı sözleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına olan etkileri ve Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, Sırça Köşk gibi unutulmaz eserleri ile Sabahattin Ali, en önemli yazar ve şairlerimizden biridir. Sabahattin Ali sözleri bugün hala dillerden düşememekte, kaleminden dökülen satırları Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp gibi platformlarda paylaşılıyor ve insanların duygularına tercüman oluyor. Ayrıca Sabahattin Ali’nin ünlü şiirlerini bugün Leylim Ley, Aldırma Gönül, Çocuklar Gibi, Ben Sana Vurgunum gibi pek çok sevilen şarkı ile de hatırlamaya devam ediyoruz.
sizler için bir Sabahattin Ali sözleri ve şarkıları derlemesi hazırladık. Bu derlemede Sabahattin Ali’nin ünlü eserlerinden en beğenilen, paylaşılan alıntılar ile şarkı sözleri olarak kullanılan sözleri bulabilirsiniz. Derlememizden özellikle Kürk Mantolu Madonna, Sırça Köşk eserleri ile Ali'nin iç dünyasına ışık tutan Canım aliye Ruhum Filiz mektup derlemesinden sözlere yer verdik. Yazımızın sonun da Sabahattin Ali'nin ünlü şiirlerinden bestelenmiş şarkılar ve şarkı sözlerine dair bilgilere erişebilirsiniz.
İlk baskısı 1943 yılında yayımlanan Kürk Mantolu Madonna için Sabahattin Ali’nin en meşhur eseri desek yanlış olmaz. Hatta eseri bilip de yazarını bilmeyen de çoktur. Sizin için Kürk Mantolu Madonna’dan en beğenilen sözleri ve alıntıları aşağıda sıraladık.
“Hayat ancak bir kere oynanan bir kumardır, ben onu kaybettim. İkinci defa oynayamam...”
“Her şeyi içinde boğmaya mecbur olmak, diri diri mezara kapanmaktan başka nedir?”
“İnsanlara kızmama imkân yoktu, çünkü insanların en kıymetlisi, en iyisi, en sevgilisi bana en büyük kötülüğü etmişti; diğerlerinden başka bir şey beklenebilir miydi? İnsanları sevmeme ve onlara tekrar yaklaşmama da imkân yoktu; çünkü en inandığım, en güvendiğim insanda aldanmıştım. Başkalarına emniyet edebilir miydim?”
“Bir insana bir insan herhalde yeterdi.”
“Seni seviyorum... Deli gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum... Seni istiyorum... İçimde müthiş bir arzu var... Bir iyi olsam!.. Ne zaman iyi olacağım acaba?..”
“Onun boşluğunu değil, fakat yokluğunu hissedecektim.”
"Bu akşam anladım ki, bir insan diğer bir insana bazen hayata bağlandığından çok daha kuvvetli bağlarla sarılabilirmiş."
"Bitmiyor, sadece bazen belki güneşli bir günde veya kalabalık bir gecede geçtiğini sanıyorsun ama geçmiyor esasında. Alışıyorsun zamanla. Asla bitmiyor..."
“O soluk insan yüzüne kitaplar dolduracak kadar çok manalar vermiş, onda, hakikatte asla mevcut olmayan vasıflar bulmuştum.”
“Dünyada bana hiçbir şey, tabiattan melül bir insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı gelmemiştir.”
“Çalışmak hiç de fena bir şey değil. Bana dokunan, ruhlarımızı alçatmadan çalışmak isteyişimizin hoş görülmemesi...”
"Bir şey noksandı, fakat bu neydi? Evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark ederek duraklayan, fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak hafızasını ve ceplerini araştıran, nihayet, ümidini kesince, aklı geride, ileri gitmek istemeyen adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm."
"Sana ihtiyacım yok ki benim! İnsan yalnız da mutsuz olabilir çünkü."
"Hayatta hiçbir zaman kafamızdaki kadar harikulade şeyler olmayacağını henüz idrak etmemiştim."
“İnsanların en günahsızına kabahatlerin en ağırını; seven bir kalbi yüzüstü bırakmak ihanetini yüklemenin, asla affedilmeyeceğini seziyordum.”
"Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz."
"Ne kadar çok insanı seversek, asıl sevdiğimiz bir tek kişiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz. Aşk dağıldıkça azalan bir şey değildir."
"İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor."
"Kafamın içinde ona söylenecek uçsuz bucaksız şeyler bulunduğunu hissediyordum, senelerce söylense bitmeyecek şeyler."
"Başkasına merhamet etmek, ondan daha kuvvetli olduğumuzu zannetmektir ki, ne kendimiz bu kadar büyük, ne de başkalarını bizden daha zavallı görmeye hakkımız yoktur."
"Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık, adeta bütün insanlara dağılmıştı. Çünkü o, benim için bütün insanlığın timsaliydi."
"Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz?"
"Aşk öyle bir histir ki, nereden geldiğini bilemediğimiz gibi, günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilemeyiz."
Sabahattin Ali’nin 1947 tarihli bu öykü kitabı içindeki aynı adlı öyküde yer alan politik mesajlardan dolayı tek parti döneminde toplatılmıştır. 13 öykü içeren kitapta Sırça Köşk ile birlikte dört tanesi masal biçimindedir. Sizin için sırça Köşk’ten insana dokunan en güzel Sabahattin Ali sözlerini bir araya getirdik.
"Üzülme, dedi ama üzülme demek de boş laf.”
"Ama ruhumuz böyle gökyüzünde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğü ile karşılaşmak ne tuhaf oluyor."
“Kendi içimizde, kendimize dair bilmediğimiz o kadar çok şey var ki.”
“İnsanın içini bir dert kemirmeyince yüzü böyle solar, gözleri böyle dalar mı?”
“Kalbini sağlam tut.”
“Niçin bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli?”
"Olur, bazan olur... İnsan dedikleri mahlukun, içinde neler kaynaştığını biliyor muyuz? Öyle anlar olur ki, en ummadığımız adam en beklemediğimiz şeyleri yapabilir.”
Sabahattin Ali’nin en sıkıntıları günlerinde ailesine yazdığı mektupların derlemesidir. Sabahattin Ali’nin hislerine, ruh dünyasına ışık tutan mektuplardır bunlar. Sizin için bu mektuplardan en güzel alıntıları bir araya getirdik.
“Mehtaplı gecelerde yalnız başıma gezmek kadar hoşuma giden şey yoktur. Yalnız bilmem dikkat ettin mi, mehtap insana daima bir arkadaş aratır.”
“Etrafın seni sıkmaya başladığı zaman kitap oku..”
"Gözlerimi kapadığım zaman senin hayalini görüyorum, diyorsun. Ah Aliye, ben gözlerim açıkken bile hep seni görüyorum.”
“Dünyada rahat yaşamak için aptal olmak lazım.”
“Eğer gözlerinden bir damla yaş gelirse onu, güzel gözlerini sıcak dudaklarımla öperek kurutacağım.”
“Ben dünyada bu kadar güzel gülen, güldüğü zaman bu kadar güzel olan insan görmedim.”
Edebiyatımızın sevilen ismi Sabahattin Ali yazın dünyası kadar müzik dünyasına da etki etmiştir. Türk müziğinin pek çok ünlü şarkının sözleri Sabahattin Ali’nin şiirlerinden oluşur. Zülfü Livaneli, Volkan Konak, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Edip Akbayram, Ahmet Kaya gibi sanatçılar Sabahattin Ali’nin şiirlerini şarkılaştırmışlardır. Bunların arasında Leylim Ley, Aldırma Gönül, Çocuklar Gibi, Ben Sana Vurgunum gibi sevilen şarkılar vardır.
Leylim Ley – Zülfü Livaneli
Döndüm daldan düşen kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni kır beni
Götür tozlarımı buradan uzağa
Yarin çıplak ayağına sür beni
Aldım sazı çıkmış gurbet görmeye
Dönüp yare geldim yüzüm sürmeye
Ne lüzum var şuna buna sormaya
Senden ayrı ne hal oldum gör beni
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil yüreğine sor beni
Çocuklar Gibi – (Seslendiren: Sezen Aksu / Beste: Ali Kocatepe)
Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi
Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı
Göğsümün içinde ateş var gibi
Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi
Hissedince sana vurulduğumu
Anladım ne kadar yorulduğumu
Sakinleştiğimi durulduğumu
Denize dökülen bir pınar gibi
Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi
Sözün şiirlerin mükemmelidir
Senden başkasını seven delidir
Yüzün çiçeklerin en güzelidir
Gözlerin bilinmez bir diyar gibi
Bşını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi
Ben Sana Vurgunum (Eskisi Gibi) – (Seslendiren: Nükhet Duru / Beste: Ali Kocatepe)
Seneler sürer her günüm
Yalnız gitmekten yorgunum
Zannetme sana dargınım
Ben gene sana vurgunum.
Başkalarına gülsem de
Senden uzakta kalsam da
Sevmediğini bilsem de
Ben gene sana vurgunum.
Dağları aşınca başım
Geri kaldı her yoldaşım
Gel sevgilim, gel kardaşım
Ben gene sana vurgunum.
Gönlüm seninkine yardı
Aynı şeyleri duyardı
Ayaklarımız uyardı
Ben gene sana vurgunum.
İtilmiş, tekmelenmişim
Doğduğum günde yanmışım
Yalnız sana güvenmişim
Ben gene sana vurgunum.
Aldırma Gönül (Hapishane Şarkısı 5) – (Seslendiren: Edip Akbayram / Beste: Kerem Güney)
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül, aldırma
Dışarda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül, aldırma
Görmesen bile denizi
Yukarıya çevir gözü
Deniz dibidir gökyüzü
Aldırma gönül, aldırma
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah’a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül, aldırma
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Ceza yata yata biter
Aldırma gönül, aldırma
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