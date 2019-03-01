Yunus Emre sözleri: Büyük tasavvuf halk şairi Yunus Emre’den kısa ama özlü sözler, ilahiler

Yunus Emre, edebiyatımızda Türk şiirinin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Türkçe bir edebiyat dili olmasında öncülerden biridir. Sanat dili olarak Arapça ve Farsçanın egemen olduğu bir zamanda Anadolu’da halk ve tekke şiiri geleneğini yaşatmış, Türkçeye şiirleri ve ilahileri ile hayat vermiştir. Yunus Emre sözleri bugün hala insanların dillerinde ve gönüllerindedir. Yunus Emre’den özlü sözler Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşılıyor, Whasapp’tan mesaj olarak gönderiliyor. YUNUS EMRE SÖZLERİ VE ANLAMLARI Düşüncelerinizi, hislerinizi Yunus Emre sözleri ile paylaşmak isterseniz sizin için büyük şairimizden özlü sözleri sizin için derledik. Listemizden Yunus Emre’nin kısa sözleri yanında ölüme dair veya sabırla ilgili erdemli sözlerini bulabilirsiniz. Son olarak en beğenilen Yunus Emre ilahilerinden örnekleri de yazımız da paylaştık. KISA YUNUS EMRE SÖZLERİ Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar. Yaradılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü. Zehirle pişen aşa kim gelir. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.

Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür. Söz binlerce mücevher ve altın parayı kara toprak eder. Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir. Gönül yapmaya geldik. Söz bu dünya cehennemini, cennetin 8 katına çevirir. Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır. Çok mal haramsız, çok söz riyasız olmaz. Söz ola kese başı, söz ola kese savaşı… YUNUS EMRE’DEN ÖZLÜ SÖZLER Yunus Emre pek çok eserini Hacı Bektaş-ı Veli’nin kendisini yolladığı Taptuk Emre dergahında kaleme almış ve dergaha büyük hizmetlerde bulunmuştur. Eserlerinde de günümüzde dahi kendimiz için dersler çıkartabileceğimiz pek çok özlü söz yer almaktadır. Dışı hoş görünen kişinin içinin boş olduğunu bil. Baykuş gece-gündüz ötüp durur ama onun bir varlığının olduğunu zannetme. Ey dostunu düşman sayan, gıybet etme, yalan konuşma. Bu dünyada fitneye düşen, iftira edenin öbür dünyada yeri dar olur. İnsanlar doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulamaz sen eğri isen. Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır.

Kulun gönül gözü görmedikçe, başımızdaki gözün görmesinin bir anlamı yoktur. İncitme dostun kalbini; tamir edecek usta yok. Soldurma gönül gülünü; sulamaya ibrik yok. Mazlumun, masumun ahı indirir, Şahı padişahı… Sanma zalimin ettiği kardır. Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme. Açlığın sonunda tokluk vardır, tokluğun sonu ise yokluktur. Bu yollar korkuludur. Bu yollarda Allah neyler sabredip görelim. YUNUS EMRE’DEN ÖLÜM SÖZLERİ Ölüm ve fani hayatın ilişkisi tasavvuf edebiyatında öne çıkan temalardan biridir. Doğal olarak Yunus Emre’nin yaşam ve ölüme dair sözleri de şiirlerinde bulabilirsiniz. Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın. Âşık öldü diye sala verirler. Ölen bedendir, âşıklar ölmez. Yunus öldü deyu sela verirler, Ölen gafil imiş aşıklar ölmez. Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes ölmüş yatar. Her biri çâresiz olup ömrünü yitirmiş yatar. Ya Rabbena hayreyle, Muhammed’e yâr eyle, Kabrimizi nur eyle, Kabre vardığım gece YUNUS EMRE’DEN SABIR SÖZLERİ Sabır çok önemli bir erdemdir ki tasavvufun ve tekke yaşamının da önemli bir parçasıdır. Yunus Emre’nin de sabrın erdemine dair sözleri vardır.

İnsanı yoldan alıkoyan nefistir. Yolda kalır nefsine uyan. Sabrı başaran kişi diriyken ölür. Sabırlı olan kişi nefsini öldürüp Hakk’a yakınlaşır. Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasip alır. Sabır yolunda olmaktan usanma. Bu yol, doğru yoldur. Bu yolda çok harami vardır. Ancak bunlar aciz ve zavallıdır. Sabırlı kişinin öfkesi kalmaz. Kişi sabırlı olduğu zaman kötü huyları kalmaz. Ey kişi her halde sana sabır gereklidir. Bütün acıları sabır ile tatlandırırlar. Sabır, en kutlu hediye olduğu için bütün nifakçıları, kötü niyetli kişileri yener. Sabırlı kişi her zaman mutlu huzurlu olur. Nasibi sabır olan kişiler yücelir, saygı görür. Gör sabır ile Yusuf nereden nereye erişti. Sabrın acısı sonunda helvaya dönüştü. Sabreden kişi, sabrın ne olduğunu bilir. Sabırsız sabırlının dediğini ne bilir. Eğer, öğüt olmak gerekirse sabırdan dinle. Yaralarının iyileşmesini istiyorsan sabrı kendine rehber edin. Hangi sıkıntılı işin varsa sabır onu sona erdirir. Sabır seni gerçek saadete eriştirir.

Sabrı candan cana bırakma. Sabır ile Miraç’ı ve Tur’u (Hz. Musa’nın Allah ile konuştuğu yer.) bulasın. Sabrederek Hakk’a yakın olasın. Sabırlı kişinin öfkesi kalmaz. Kişi sabırlı olduğu zaman kötü huyları kalmaz. YUNUS EMRE İLAHİLERİNİN SÖZLERİ Yunus Emre’nin çeşitli şiirleri bestelenerek ilahi formunda da söylenegelmiştir. Bunlardan en beğenilenlerinin sözlerini aşağıda bulabilirsiniz. Hak Bir Gönül Verdi

Hak bir gönül verdi bana

Ha demeden hayran olur

Bir dem gelir şâdî olur

Bir dem gelir giryan olur Bir dem sanasın kuş gibi

Şol zemherî olmuş gibi

Bir dem beşâretten doğar

Hoş bağ ile bostan olur Bir dem gelir söyleyemez

Bir sözü şerh eyleyemez

Bir dem dilinden dür döker

Dertlilere derman olur Bir dem çıkar arş üzere

Bir dem iner taht-es-serâ

Bir dem sanasın katredir

Bir dem taşar umman olur Şol Cennetin Irmakları

Şol cennetin ırmakları

Akar Allah deyu deyu

Çıkmış islam bülbülleri

Öter Allah deyu deyu Aydan aydındır yüzleri

Şekerden tatlı sozleri

Cennette huri kızları

Gezer Allah deyu deyu Yunus Emre var yarına;

Koma bugünü yarına

Yarin Hakk'ın divanına

Çıkam Allah deyu deyu