Sabancı Vakfı dezavantajlı bölgelerdeki kadınlara destek veriyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçilen Konuşmamız Gerek platformu dezavantajlı bölgelerdeki kadınların menstrual ürünlere erişebilmeleri ve regl konusundaki tabunun yıkılması için çalışmalar yürütüyor, regl yoksulluğu ve adil vergilendirme konusunda hak savunuculuğu yapıyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Konuşmamız Gerek" platformu, ülkemizde dezavantajlı bölgelerdeki kadınların ve kız çocuklarının hijyenik ürünlere erişimde yaşadığı zorlukların yarattığı regl yoksulluğuyla mücadele eden insan hakları avukatı İlayda Eskitaşçıoğlu tarafından 2016 yılında kuruldu. Eskitaşçıoğlu ve akademisyen olan ortağı Bahar Aldanmaz, köy okullarına giden genç kızlar, mevsimlik tarım işçileri ve mülteci kadınlarla cinsel sağlık, regl olma ve hijyen konularında eğitimler düzenliyor.

Eğitimlerin yanı sıra genç kızlar ve kadınlara menstrual ürünleri temin eden "Konuşmamız Gerek" platformu bugüne kadar İstanbul, Ankara, Adana ve Sivas’ta 7 saha çalışması gerçekleştirerek 6 bin 500 genç kız ve kadına ulaştı. Dezavantajlı bölgelerdeki genç kız ve kadınların menstrual ürünlere erişimde sorun yaşadıklarını, ped veya tampon yerine kumaş parçaları ve gazete gibi sağlıksız ürünler kullandıklarını gören Konuşmamız Gerek platformu, regl yoksulluğunun çözümü için hijyenik ürünlerin vergi diliminin lüks ürünler kategorisinden çıkarılması için mücadele veriyor. Regl yoksulluğu (Period Poverty) kadınların temel ihtiyaçları olan menstrual ürünleri gerek fiyatların yüksek olması gerekse kadınların düşük gelirli olmaları nedeniyle karşılayamaması anlamına geliyor.