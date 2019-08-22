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Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na 24 saat ulaşım müjdesi!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), 24 saat hizmet verecek hatların listesini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Bu hatlardan bazıları Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na 24 saat ulaşım hizmeti verecek.

Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na 24 saat ulaşım müjdesi!

İETT, hizmet verdiği bazı hatlarda gece seferleriyle ilgili duyuru yaptı. İETT'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 saat ulaşım hizmeti veren gece hatlarının listesine yer verildi.

Buna göre, gece hizmet verecek hatlar şu şekilde sıralandı:

"34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme, 15F Beykoz Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy, 25G Sarıyer-Taksim, 40 Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim, H-1 Mahmutbey Metro-İstanbul Havalimanı, H-2 Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, H-6 Mescid-i Selam/Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, H-7 Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı, İST-1 Yenikapı-İstanbul Havalimanı, İST-2 Beylikdüzü/Çatalca-İstanbul Havalimanı, İST-3 Otogar-İstanbul Havalimanı, İST-4 Bakırköy-İstanbul Havalimanı, İST-5 Beşiktaş-İstanbul Havalimanı, İST-7 Kadıköy-İstanbul Havalimanı, İST-8 Pendik-İstanbul Havalimanı, İST-15 Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı, İST-17 Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı, İST-19 Taksim-İstanbul Havalimanı, İST-20 Sultanahmet-İstanbul Havalimanı, E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metro, E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy-Kadıköy, E-11 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-1 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, SG-2 Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı."

Konu hakkında açıklama yapan Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, İETT'den bir süredir İstanbul'un önemli noktalarından havalimanına gerçekleşen seferlerin kesintisiz olması konusunda talepleri olduğunu hatırlatarak, ''Taksim, Kadıköy ve Levent gibi üç önemli noktadan artık 24 saat kesintisiz otobüs seferleri yapılacak. Son dönemde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan ciddi bir yolcu talebi ve trafiğimiz var. Bu sefer düzenlemesi bu talebe de olumlu yansıyacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA-AA


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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı 24 saat ulaşım

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İŞTE SİZE İMAMOĞLU FARKI! HANİ ÇALIŞMIYORDU! KISKANANLAR ÇATLASIN! NOKTA!
Helal olsun daha da arttır olsun. Rantçı taksicilerin işine gelmez bu. Altyapı iyi yapmışınız her şey hazır ama gece 12’den sabah altıya kadar ulaşım yok. Megapol bir kentte nasıl böyle bir şey olabilir? Tabii ki taksicileri kayırmak için. Halkı düşünen yoktu ki. Bu kararı alkışlıyorum bekliyorduk.
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