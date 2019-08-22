Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na 24 saat ulaşım müjdesi!

İETT, hizmet verdiği bazı hatlarda gece seferleriyle ilgili duyuru yaptı. İETT'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 saat ulaşım hizmeti veren gece hatlarının listesine yer verildi.

Konu hakkında açıklama yapan Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, İETT'den bir süredir İstanbul'un önemli noktalarından havalimanına gerçekleşen seferlerin kesintisiz olması konusunda talepleri olduğunu hatırlatarak, ''Taksim, Kadıköy ve Levent gibi üç önemli noktadan artık 24 saat kesintisiz otobüs seferleri yapılacak. Son dönemde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan ciddi bir yolcu talebi ve trafiğimiz var. Bu sefer düzenlemesi bu talebe de olumlu yansıyacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA-AA





