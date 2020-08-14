Sabır sözleri: Sabretmenin önemini gösteren sözler

Hayatın her anında sabır var. Çünkü hiçbirimizin elinde sihirli değneği yok ki her istediğimiz anında gerçek olsun... Bu yüzden ömrümüz sabretmekle geçiyor. Bu durumu anlatan en güzel sabır sözlerini sizler için derledik…
Sabırla ilgili söylenmiş pek çok özlü söz var, işte paylaşmak isteyeceğiniz birbirinden anlamlı sabır sözleri…
Sabırla arayan elbet kurtuluş yolunu bulur.
Beklemeyi bilen bir kişi her şeyi elde edebilir.
Sizi kızdıran şeylere karşı sabırlı olursanız üzülmekten kurtulursunuz.
Sabır dediğimiz şey; içinizin avaz avaz bağırırken, dışınızın sessizce kabullenişidir.
Katlanmayı ve sabretmeyi bilen insanlar için hiçbir acı büyük değildir.
Her şeyin ayağına gelmesini istiyorsan, beklemeyi bileceksin.
Sabır acı olabilir ama meyvesi çok tatlıdır.
Tahammüldeki fazilet, başarıdaki zaferden büyüktür.
Sabretmeyi öğrenmek de sabır ister.
Acelenin panzehiri sabırdır.
İnsanlarla yaşamını sürdürebilmek için ihtiyacın olan şey sabırdır.
Sabrı olmayan insanlar ne kadar da fakirler!
Sabretmeyi bil! İstediğin şey belki bir günde olmaz ama elbet bir gün olur.
Sabır zor ama sabretmek çok önemli. Nihayetinde arzu ettiğiniz sonucu almak için sabır çok önemli bir faktör. En ağır sabır sözlerine buyurun…
Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir.
Sabretmeyi bilmeyen insan en baştan kaybeder.
Sabır yaraları iyileştiren bir ilaç gibidir. Hem can yakar, hem tedavi eder.
Gücün, kuvvetin bir başka adı sabırdır.
Sabır o kadar değişik bir ip ki; sen tam koptu sanarken güçlenir, bitti dediğin anda çoğalır.
Sabrın da görevini tam olarak yerine getirmesine izin vermek gerekir.
Küçük şeyler karşısında sabırlı olmazsan, büyük şeylere asla sahip olamazsın.
Öfke en zorlu düşman ise sabır da seni koruyan zırhtır.
İntikam almak yiğitlik değildir, önemli olan sabretmektir.
Bir anlık bir sabır felaketlerin önüne geçer, sabırsızlık gösterdiğin küçücük bir an hayatını mahvedebilir.
Kolay şeyleri mükemmel yapabilmek için sabırlı olursan, zor şeyleri de kolayca öğrenme becerisine sahip olursun.
Aşk sabır işidir. Zaman her şeyin ilacı! İşte aşkta sabır sözleri…
Bazen doğayı kendi akışına bırakmak gerekir. Mevsimleri, yaprakları, rüzgarları, insanları… Bekleyip görmek lazım sonuçları…
Hoşlanmadığın şeylere sabır göstermedikçe, hoşlandıklarını elde edemezsin.
Sabır her kalpte yetişmeyen nadide bir çiçektir.
Emin ol ki beklediğine değecek. Sabır de elbet beklenen gelecek!
Sabrı tükenen insan, ruhuna da hakim olamaz.
Beklediğin gelsin diye umut etme sanatına sabır diyorlar.
Sabır ve zamandan daha güçlü bir şey yoktur. Mutluluğun anahtarı bu ikisindedir.
Canı yanan sevdalı sabretsin! Can yakan sevdiğinin canının yanacağı günü beklesin…
Dinimizde sabrın çok büyük yeri var. Şimdi de sabırla ilgili dini sözlere bir göz atalım…
Kendine bağlı kal, sabret ve şükret! Huzur dediğin şeyi ancak kendinde bulabilirsin.
Hayat bir günde bozulmadı ki bir günde düzelsin, sabretmeyi öğrenmelisin.
İmanın yarısı sabırdır.
Sabrınızı asla kaybetmeyin. Kapıyı açabilmeniz için ihtiyacınız olan anahtar “O”dur.
Unutma ki Rabbin vazgeçenlerin yanında değil, sabredenlerin yanında olur.
Sabır duyulmayan bir feryattır. Her kişinin değil de er kişinin yapabileceği bir şeydir.
Ruhun yüceliği sabır ile ortaya çıkar.
Dünya sadece mutluluktan ibaret olsaydı, cesaret ve sabrı öğrenemezdik.
Sabretmek canının tesbihidir. Doğru olan tespih odur.
Sabret ve şükret, gerisi hallolur. Sabır ve şükür sözleri bize hayatın altın anahtarını sunuyor…
Sabret; nasip, kısmet olsun, şükret; imtihan, cennet olsun.
İlim üç şeyin bir araya gelişidir. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve sabreden bir beden.
Şükredersen zaman, büyük değerler taşıyan sonuçlar doğurabilir.
Zorluklar karşısında sabretmeye kendini alıştır. Haksızlıklara karşı hak için sabretmek en güzel ahlaktır.
Asıl önemli olan bolluktayken sabretmek ve haline şükretmektir. Hiçbir şeye güvenip, bel bağlamamak gerekir. Bu hayatta her şey emanettir ve bir anda elinden alınıp yok olabilir.
İstediğin şeyler olmuyorsa üzülme! Belki de daha iyisi olacağı için veya gerçekten de olmaması gerektiğinden olmuyordur. Sen zorluk çekerken sana sunulmuş olan şeylerle elinden geleni yap, en iyi çareyi düşün ancak yine de olmuyorsa isyan etmek iyi bir şey değil. Direnmek sadece sana zarar verir. Sana verilmiş olan imkanları sabırla uygulamaya devam et!
Ara sıra insanların yapmadığı şeylere dikkatlice bak! Mesela bir dağ, akan bir nehir veya bir yıldız… İşte o zaman sabrı ve bu dünyada yalnız olmadığını bilirsin.
Sabır ve şükür iki binek hayvan olsaydı, hangisine daha önce bineceğime karar veremezdim.
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