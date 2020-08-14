Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sabır sözleri: Sabretmenin önemini gösteren sözler

Sabır sözleri: Sabretmenin önemini gösteren sözler

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Hayatta her istediğimiz hemen olmaz. En güzeli için biraz sabretmek gerekir. Sabretmek ve şükretmek çok kıymetlidir. İşte en güzel ve anlamlı sabır sözleri

Sabır sözleri: Sabretmenin önemini gösteren sözler

İçindekiler

  • Sabır Sözleri
  • Ağır Sabır Sözleri
  • Aşkta Sabır Sözleri
  • Sabırla İlgili Dini Sözler
  • Sabır ve Şükür Sözleri

Hayatın her anında sabır var. Çünkü hiçbirimizin elinde sihirli değneği yok ki her istediğimiz anında gerçek olsun... Bu yüzden ömrümüz sabretmekle geçiyor. Bu durumu anlatan en güzel sabır sözlerini sizler için derledik…

Sabır Sözleri

Sabırla ilgili söylenmiş pek çok özlü söz var, işte paylaşmak isteyeceğiniz birbirinden anlamlı sabır sözleri…

  • Sabırla arayan elbet kurtuluş yolunu bulur.

  • Beklemeyi bilen bir kişi her şeyi elde edebilir.

  • Sizi kızdıran şeylere karşı sabırlı olursanız üzülmekten kurtulursunuz.

  • Sabır dediğimiz şey; içinizin avaz avaz bağırırken, dışınızın sessizce kabullenişidir.

  • Katlanmayı ve sabretmeyi bilen insanlar için hiçbir acı büyük değildir.

  • Her şeyin ayağına gelmesini istiyorsan, beklemeyi bileceksin.

  • Sabır acı olabilir ama meyvesi çok tatlıdır.

  • Tahammüldeki fazilet, başarıdaki zaferden büyüktür.

  • Sabretmeyi öğrenmek de sabır ister.

  • Acelenin panzehiri sabırdır.

  • İnsanlarla yaşamını sürdürebilmek için ihtiyacın olan şey sabırdır.

  • Sabrı olmayan insanlar ne kadar da fakirler!

  • Sabretmeyi bil! İstediğin şey belki bir günde olmaz ama elbet bir gün olur.

  • Sabır, hiç yüzünü buruşturmadan acıyı yudum yudum içmektir.

    • Ağır Sabır Sözleri

    Sabır zor ama sabretmek çok önemli. Nihayetinde arzu ettiğiniz sonucu almak için sabır çok önemli bir faktör. En ağır sabır sözlerine buyurun…

    • Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir.

    • Sabretmeyi bilmeyen insan en baştan kaybeder.

    • Sabır yaraları iyileştiren bir ilaç gibidir. Hem can yakar, hem tedavi eder.

    • Gücün, kuvvetin bir başka adı sabırdır.

    • Sabır o kadar değişik bir ip ki; sen tam koptu sanarken güçlenir, bitti dediğin anda çoğalır.

    • Sabrın da görevini tam olarak yerine getirmesine izin vermek gerekir.

    • Küçük şeyler karşısında sabırlı olmazsan, büyük şeylere asla sahip olamazsın.

    • Öfke en zorlu düşman ise sabır da seni koruyan zırhtır.

    • İntikam almak yiğitlik değildir, önemli olan sabretmektir.

    • Bir anlık bir sabır felaketlerin önüne geçer, sabırsızlık gösterdiğin küçücük bir an hayatını mahvedebilir.

    • Kolay şeyleri mükemmel yapabilmek için sabırlı olursan, zor şeyleri de kolayca öğrenme becerisine sahip olursun.

    • Sabır ve zaman bir araya geldiğinde güç ortaya çıkar!

    Aşkta Sabır Sözleri

    Aşk sabır işidir. Zaman her şeyin ilacı! İşte aşkta sabır sözleri…

    • Bazen doğayı kendi akışına bırakmak gerekir. Mevsimleri, yaprakları, rüzgarları, insanları… Bekleyip görmek lazım sonuçları…

  • Hoşlanmadığın şeylere sabır göstermedikçe, hoşlandıklarını elde edemezsin.

  • Sabır her kalpte yetişmeyen nadide bir çiçektir.

  • Emin ol ki beklediğine değecek. Sabır de elbet beklenen gelecek!

  • Sabrı tükenen insan, ruhuna da hakim olamaz.

  • Beklediğin gelsin diye umut etme sanatına sabır diyorlar.

  • Sabır ve zamandan daha güçlü bir şey yoktur. Mutluluğun anahtarı bu ikisindedir.

  • Canı yanan sevdalı sabretsin! Can yakan sevdiğinin canının yanacağı günü beklesin…

  • Seni olduğun gibi sevmeyene fazla sabır gösterme! Sabrının adı yüzsüzlük, sevgin de kişiliksiz olur.

    • Sabırla İlgili Dini Sözler

    Dinimizde sabrın çok büyük yeri var. Şimdi de sabırla ilgili dini sözlere bir göz atalım…

    • Kendine bağlı kal, sabret ve şükret! Huzur dediğin şeyi ancak kendinde bulabilirsin.

    • Hayat bir günde bozulmadı ki bir günde düzelsin, sabretmeyi öğrenmelisin.

    • İmanın yarısı sabırdır.

    • Sabrınızı asla kaybetmeyin. Kapıyı açabilmeniz için ihtiyacınız olan anahtar “O”dur.

    • Unutma ki Rabbin vazgeçenlerin yanında değil, sabredenlerin yanında olur.

    • Sabır duyulmayan bir feryattır. Her kişinin değil de er kişinin yapabileceği bir şeydir.

    • Ruhun yüceliği sabır ile ortaya çıkar.

  • Dünya sadece mutluluktan ibaret olsaydı, cesaret ve sabrı öğrenemezdik.

  • Sabretmek canının tesbihidir. Doğru olan tespih odur.

  • Bedenimiz için baş ne demekse, iman için sabır da odur. Baş olmadan beden, sabır olmadan iman olmaz!

    • Sabır ve Şükür Sözleri

    Sabret ve şükret, gerisi hallolur. Sabır ve şükür sözleri bize hayatın altın anahtarını sunuyor…

    • Sabret; nasip, kısmet olsun, şükret; imtihan, cennet olsun.

    • İlim üç şeyin bir araya gelişidir. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve sabreden bir beden.

    • Şükredersen zaman, büyük değerler taşıyan sonuçlar doğurabilir.

    • Zorluklar karşısında sabretmeye kendini alıştır. Haksızlıklara karşı hak için sabretmek en güzel ahlaktır.

    • Asıl önemli olan bolluktayken sabretmek ve haline şükretmektir. Hiçbir şeye güvenip, bel bağlamamak gerekir. Bu hayatta her şey emanettir ve bir anda elinden alınıp yok olabilir.

    • İstediğin şeyler olmuyorsa üzülme! Belki de daha iyisi olacağı için veya gerçekten de olmaması gerektiğinden olmuyordur. Sen zorluk çekerken sana sunulmuş olan şeylerle elinden geleni yap, en iyi çareyi düşün ancak yine de olmuyorsa isyan etmek iyi bir şey değil. Direnmek sadece sana zarar verir. Sana verilmiş olan imkanları sabırla uygulamaya devam et!

  • Ara sıra insanların yapmadığı şeylere dikkatlice bak! Mesela bir dağ, akan bir nehir veya bir yıldız… İşte o zaman sabrı ve bu dünyada yalnız olmadığını bilirsin.

  • Sabır ve şükür iki binek hayvan olsaydı, hangisine daha önce bineceğime karar veremezdim.

  • İnançlı bir kişinin durumu çok şaşırtıcıdır. Çünkü her durum onun için hayırdır. Memnun olacağı bir şey olsa şükreder ki bu onun için hayırdır, bir zarar görse sabreder bu da hayırdır.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    • PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
    Aradan seneler geçse de sevilerek izlenen efsane Türk dizileri! Aradan seneler geçse de sevilerek izlenen efsane Türk dizileri!
    Kahve falında ayak görmekKahve falında ayak görmek
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Gözünüzü kırpmadan seyredeceğiniz en iyi hapishane filmleri!
    Gözünüzü kırpmadan seyredeceğiniz en iyi hapishane filmleri!
    Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...
    Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...
    İşte dünyanın en kalabalık şehirleri
    İşte dünyanın en kalabalık şehirleri
    Acı Sözler: İçinize işleyecek sözler
    Acı Sözler: İçinize işleyecek sözler

    İlginizi Çekebilir

    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
    Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor
    Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor
    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
    Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı
    Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı
    Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı
    Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

    Diğer Haberler

    Bu polisiye/suç dizileri gerçek hayattan uyarlanmış! Hala izlemediyseniz...
    Bu polisiye/suç dizileri gerçek hayattan uyarlanmış!
    Aradan seneler geçse de sevilerek izlenen efsane Türk dizileri! Bu dizileri kimse unutamadı...
    Aradan seneler geçse de sevilerek izlenen efsane Türk dizileri!
    Acı Sözler: İçinize işleyecek sözler
    Acı Sözler: İçinize işleyecek sözler
    Ölüm sözleri: Birbirinden derin ölüm sözleri
    Ölüm sözleri: Birbirinden derin ölüm sözleri
    Gün batımı sözleri: En güzel gün batımı temalı sözler!
    Gün batımı sözleri: En güzel gün batımı temalı sözler!
    Gözünüzü kırpmadan seyredeceğiniz en iyi hapishane filmleri!
    Gözünüzü kırpmadan seyredeceğiniz en iyi hapishane filmleri!
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.