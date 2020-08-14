Sabır sözleri: Sabretmenin önemini gösteren sözler

Hayatın her anında sabır var. Çünkü hiçbirimizin elinde sihirli değneği yok ki her istediğimiz anında gerçek olsun... Bu yüzden ömrümüz sabretmekle geçiyor. Bu durumu anlatan en güzel sabır sözlerini sizler için derledik…

Sabır Sözleri

Sabırla ilgili söylenmiş pek çok özlü söz var, işte paylaşmak isteyeceğiniz birbirinden anlamlı sabır sözleri…