Sabit Kanca: Son Soru filminden afiş geldi

Yapımcılığını Onur Erkan'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda İsmail Baki Tuncer, Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen, Durmuş Ünal'ın yer aldığı “Sabit Kanca: Son Soru” filminin afişi sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Filmin afiş tasarımında reklam, film ve dizi afiş tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı tasarımcı Peri Demirbaş’ın imzası bulunuyor.

SABİT KANCA: SON SORU FİLMİNİN KONUSU

İstanbul’da Sabit Kanca’nın annesi ile oturduğu mahallede geçiyor. Katıldığı yarışmalardaki hazır cevapları ile bir anda fenomen olan Kanca, bu defa yaşadığı hafıza kaybı sonrası hayatını değiştirmeye karar vermiş ve artık yarışmamaya yemin etmiştir. Sebep olduğunu düşündüğü bir trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Zeki’yi iyileştirebilmek en önemli amacı haline gelmiştir. Fakat geçmişi onun peşini bırakmaz. Her şeyi bilen Sabit Kanca bu defa bilmediği bir düşmanla karşı karşıya gelecektir. Kanca, bilgisini sevdiklerinin hayatını kurtarmak için kullanmak zorundadır.

Serinin üçüncü filmi “Sabit Kanca: Son Soru” 6 Mart’ta sinemalarda.



