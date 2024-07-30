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Sabretmek nasıl yazılır? Sabretmek mi sabır etmek mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
30.07.2024 17:31
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Yazılı iletişimde kelimelerin doğru bir şekilde yazılması, mesajın anlaşılabilirliğini ve etkinliğini artırmak açısından kritik bir rol oynar. Kelime yazımlarında kafa karışıklığı yaşandığında, güvenilir kaynaklardan bilgi almak en doğru çözümdür. Bu noktada, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sağladığı sözlükler en iyi rehberlerden biri olarak öne çıkar. Türkçede sıkça yanlış yazılan kelimelerden biri de "sabretmek"tir. Peki, sabretmek nasıl yazılır?

Sabretmek nasıl yazılır? Sabretmek mi sabır etmek mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

"Sabretmek" kelimesi, hem günlük konuşma dilinde hem de yazılı iletişimde sıkça karşılaşılan bir terimdir. Ancak, bu kelimenin yazımında yaygın olarak hatalara rastlanmaktadır. Dilin net ve anlaşılır bir şekilde kullanılabilmesi için, kelimelerin doğru yazım kurallarını öğrenmek önemlidir. Bu bağlamda, TDK’nin sunduğu çevrim içi sözlükler, doğru yazım ve kullanım bilgileri açısından güvenilir bir kaynak sağlar. Kullanıcılar, TDK'nın site üzerinden kelimelerin doğru yazımını araştırarak yazım hatalarının önüne geçebilirler.

Sabretmek nasıl yazılır?

Sabretmek TDK anlamı; “Sabır göstermek, sabırlı davranmak; sabreylemek.” olarak açıklanır. Sabretmek sözcüğü dilimize Arapçadan ödünçlenmiştir. "Sabretmek" kelimesinin kökeni Arapça'daki "ṣabr" terimine dayanmaktadır. Arapça'da "sabır" anlamına gelen bu kelime, Türkçede "sabretmek" şeklinde türetilmiştir.

Günümüzde "sabretmek" kelimesinin yazımında sıkça karşılaşılan imla hataları, metinlerin anlamını yanlış aktarabilir. Bu tür hatalardan kaçınmak ve doğru yazım kurallarını öğrenmek için Türk Dil Kurumu'nun sağladığı çevrimiçi sözlükler ve kaynaklar oldukça değerlidir. Bu kaynaklar, kelimelerin doğru yazım ve anlam bilgilerini sunarak, dilin doğru ve etkili kullanılmasına katkı sağlar. Sabretmek yazımında sıklıkla sabretmek mi sabır etmek mi sorusunun yanıtı aranır. Ancak, TDK yazım kılavuzları dikkate alındığında bu sözcüğün “sabretmek” şeklinde yazılması gerektiği görülür. TDK’nin onayladığı yazım şekli haricindeki diğer ifadeler imla hatası olarak değerlendirilir.

Sabretmek doğru yazılışı

Türkçe yazım kurallarına uymak, dilin düzgün ve anlaşılır bir şekilde kullanılmasını sağlar. Yazılı iletişimde, kelimelerin doğru yazımı hem mesajın netliğini artırır hem de yanlış anlamaların önüne geçer. Yazım hataları, cümlenin anlamını bozabilir ve okuyucunun dikkatini dağıtabilir. Bu nedenle, doğru yazım ve dil bilgisi kurallarına uyulması, etkili ve profesyonel bir iletişim için gereklidir. Türk Dil Kurumu gibi güvenilir kaynaklardan doğru yazım bilgisi edinmek, dilin standartlarını korumak ve yazılı belgelerin doğruluğunu sağlamak açısından önemlidir. Bu kapsamda araştırılan sabretmek sözcüğünün doğru ifade şekilleri aşağıdaki gibidir:

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