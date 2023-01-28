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Sabri Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? TFF MHK Başkanı Sabri Çelik neden istifa etti? TFF'den açıklama bekleniyor!

28.01.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabri Çelik ile ilgili son dakika haberinin ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. TFF MHK Başkanı Sabri Çelik yönetime istifasını sundu. Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 isim görev yaptı. Yusuf Namoğlu 2014 ve 2016'da, Kuddusi Müftüoğlu 2015'te, Zekeriya Alp 2019, Ferhat Gündoğdu 2021'de, Sabri Çelik ise 2019 ve 2023'te bu görevi üstlendi. Peki, Sabri Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? TFF MHK Başkanı Sabri Çelik neden istifa etti?

Sabri Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? TFF MHK Başkanı Sabri Çelik neden istifa etti? TFF'den açıklama bekleniyor!

Sabri Çelik TFF MHK Başkanlığı görevinden istifasını yönetime istifasını sundu. Çelik, basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Sabri çelik kimdir, TFF MHK Başkanı Sabri Çelik neden istifa etti? İşte ayrıntılar...

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Sabri Çelik aslında öğretmendir. Yıllar boyunca 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bırakan Sabri Çelik, Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başladı.

2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başladı.

Son olarak TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Sabri Çelik 28 Ocak 2023 Cumartesi günü istifa etti.

TFF MERKEZ HAKEM KURULU BAŞKANI SABRİ ÇELİK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik yönetime istifasını sundu.

Bu gelişme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde açıklamada bulunması bekleniyor.

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