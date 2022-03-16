Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı

Yağmur Sarıoğlu sosyal medyadaki son pozuyla gündeme bomba gibi düştü. Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medya hesabından D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu.

Lüks hayatıyla adından söz ettiren Yağmur Sarıoğlu, Galatasaray takım otobüsünün önüne poz verince sosyalmedya yıkıldı. Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun açıklamasını ve pozunu görenler sosyal medyada 'Artık takımı sen taşırsın' yorumları yaptı.

YORUM YAĞDI

Hız tutkunu olmasıyla tanınan ve adrenalin seven Yağmur Sarıoğlu'na gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

Azmine hayranım...

Sırada ne var?

Takımı stada getirmek size düşer

Valla ehliyet bırakmadınız alacak



