Gerçek adı Nicholas Perry olan 34 yaşındaki YouTuber, Eylül 2026'da ikinci kez dikey torsoplasti ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından sol elinde ve koltuk altında sinir hasarı yaşadığını söyleyen Perry, yaklaşık altı haftadır ciddi ağrılarla mücadele ettiğini belirtti.

Geceleri yalnızca 1-2 saat uyuyabildiğini anlatan YouTuber, yaşadığı acıyı parmaklarını mum alevinin üzerinde tutmaya benzetti. Kapı kolunu çevirmek ve kalem tutmak gibi basit hareketlerin bile kendisini zorladığını söyledi. Bu nedenle bisiklete binemediğini ve güvenli şekilde araç kullanamadığını da ifade etti.

ACILARININ GEÇMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ameliyatın hemen ardından sağlık ekibine şikayetlerini bildirdiğini söyleyen Perry'ye, ağrıların şişlik ve iltihaplanmadan kaynaklanabileceği söylendi. Ancak şikayetleri devam edince acil servise başvurdu.

Daha sonra sinir üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla acil bir operasyon geçiren YouTuber'ın dikişleri ve yara dokusu temizlendi. Ayrıca sinire baskı yaptığı düşünülen küçük bir sıvı birikimi ve damar da tespit edildi. Perry, bu müdahaleden iki hafta sonra bile ağrılarının değişmediğini belirtti.

"BU AMELİYATI OLDUĞUMA ÇOK PİŞMANIM"

Kullandığı ilaçların ağrılarını yalnızca sınırlı ölçüde azalttığını söyleyen Perry, Florida'daki nöroloji kliniklerinde randevu bulmakta da zorlandığını aktardı.

Sinirlerin ayda yaklaşık 2,5 santimetre yenilenebileceğinin kendisine söylendiğini belirten YouTuber, hasarın parmaklarına ulaşmasının yaklaşık dokuz ay sürebileceğini ifade etti. Eylül ortasından bu yana kesintisiz yedi saat uyuyamadığını söyleyen Perry, yaşadığı süreç nedeniyle psikolojik olarak da zorlandığını ve ameliyatı geçirdiğine pişman olduğunu dile getirdi.