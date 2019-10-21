Uzm. Dr. Nidal Baraş, "Saç dökülmesine 'Dur' demek mümkün mü?" sorusunun yanıtını verirken, tüm detaylarını ve söz konusu uygulamaları bizler için anlattı.

Günde 100 - 150 taneye kadar saç dökülmesi normal olarak kabul edilir. Ancak erkeklerde ilerleyen yaşlarda artan testosteron seviyeleri nedeniyle saç dökülmeye başlar. Ayrıca genetik olarak yatkın olan kişilerde testosteronun metaboliti olan 5DHT’de saç foliküllerini olumsuz yönde etkiler. Bu da saç dökülmesine nedendir.

Uzun yıllardır birçok tedavi ve uygulama ile saç dökülmesinin önüne geçilmeye çalışılır. Son yıllarda bu uygulamaların çeşitlenmesi ve teknolojinin gelişmesi ile beraber bazı uygulamalar saç dökülmesinin önüne geçebilmekte ve önemli etkiler ortaya koyabilir.

MEZOTERAPİ

Mezoterapi uygulaması 1950’li yılların başından beri cildin gençleştirilmesinde, selülit tedavilerinde kullanılır. Özellikle son yıllarda genç ve doğal görünmek için birçok kişi mezoterapi uygulamalarından yararlanır. Mezoterapi uygulaması saç dökülmesi tedavisinde de kullanılır.