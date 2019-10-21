Uzm. Dr. Nidal Baraş, "Saç dökülmesine 'Dur' demek mümkün mü?" sorusunun yanıtını verirken, tüm detaylarını ve söz konusu uygulamaları bizler için anlattı.
Günde 100 - 150 taneye kadar saç dökülmesi normal olarak kabul edilir. Ancak erkeklerde ilerleyen yaşlarda artan testosteron seviyeleri nedeniyle saç dökülmeye başlar. Ayrıca genetik olarak yatkın olan kişilerde testosteronun metaboliti olan 5DHT’de saç foliküllerini olumsuz yönde etkiler. Bu da saç dökülmesine nedendir.
Uzun yıllardır birçok tedavi ve uygulama ile saç dökülmesinin önüne geçilmeye çalışılır. Son yıllarda bu uygulamaların çeşitlenmesi ve teknolojinin gelişmesi ile beraber bazı uygulamalar saç dökülmesinin önüne geçebilmekte ve önemli etkiler ortaya koyabilir.
MEZOTERAPİ
Mezoterapi uygulaması 1950’li yılların başından beri cildin gençleştirilmesinde, selülit tedavilerinde kullanılır. Özellikle son yıllarda genç ve doğal görünmek için birçok kişi mezoterapi uygulamalarından yararlanır. Mezoterapi uygulaması saç dökülmesi tedavisinde de kullanılır.
Buradaki amaç saç köklerinin hem daha sağlıklı hem de yaşam süresi çok daha uzun saç tellerinin üretilebilmesinin önünü açar. Küçük dozlarda ve bölgesel olarak gerçekleştirilen bu uygulamanın neredeyse hiç yan etkisi bulunmaz. Mezoterapinin buradaki en önemli noktası direkt olarak saç diplerine uygulanmasıdır.
Bu nedenle saç bakım ürünlerinden ya da ilaçlarından çok daha etkilidir. Derinin orta tabakasına etki eden içerik saç köklerini besleyerek bölgedeki köklerin daha güçlü ve sağlıklı hale gelmesini sağlar.
PRP UYGULAMASI
Platelet Rich Plasma’nin baş harflerinden oluşan PRP uygulamasında kan içerisinde yer alan kırmızı kan hücreleri ayrıştırılarak trombosit açısından zengin plazma elde edilir. Bu işlem santrifüj, makinesi ile yapılır. İşlemden sonra tüpün üst kısmında yer alan serum çok ince uçlu iğneler ile alınır. Trombosit yönünden zengin plazma cilt problemlerinde önemli ölçüde düzelme sağlar.
PRP uygulaması erkek ve kadınlardaki saç kayıplarının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirilir. Aynı zamanda saçın kalitesi de arttırılır. PRP uygulaması saçın durumuna göre 4-8 seans olarak gerçekleştirilir. Son seans yapıldıktan sonra PRP uygulamasının etkileri ortaya çıkar. Uygulama kullanılan serum hastanın kendi kanından elde edildiği için herhangi bir alerjik reaksiyon görülme riski bulunmaz.
Uzm. Dr. Nidal Baraş
Güzellik ve Medikal Estetik
www.mienclinic.com
Facebook: @Mien-Clinic
Instagram: @mienclinic
Youtube- Mien Clinic
Erken fark edilmezse ucu ölüme gidiyor! Korunmanın 6 yoluysa...
29 Ekim tatili için en güzel rotalar
Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu
Kadıköy’de silah sesleri! Emekli deniz subayı ölü bulundu
Eski köle adası şimdilerde turistlerin gözdesi oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum