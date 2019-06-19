Saç ekimi hakkında bilinmesi gerekenler

Saç ekmi ya da saç nakli dökülen saçların yerine sağlıklı bölgeden alınan köklerin yerleştirilmesi işlemidir. Saçı dökülen ve kelleşme sorunu olan kişiler için günümüz şartlarında kullanılan mükemmel bir tekniktir. Saç ekim ameliyatları steril ameliyathane ortamlarında geliştirilen yeni tekniklerle artık çok kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAÇ ANALİZİ YAPILMALI

Saç ekimi yaptıracak kişiler öncelikle bilgisayar desteği ile saç ayrıntılı bir saç muayenesinden geçmelidirler. Ekim yapılacak bölgedeki saçların yapısı ve sıklığı saç analiz cihazlarıyla incelenir. Daha sonra gereksinimi olan saç kökü sayısı belirlenir. Alınabilecek sağlıklı saç kökü miktarı belirlenir. Ardından saç ekme ameliyatı başlatılır.

Saç ektirme ameliyatının sağlıklı sonuçlar vermesi için kişinin saç dökülme yoğunluğu, alınabilecek sağlık saç yoğunluğu, alınacak saçın kalınlığı, saç tipi ve saçın rengi ameliyatı etkileyen sonuçlar arasındadır. Güzel bir sonuç almak için bu kriterlerin hepsi bir arada değerlendirilmelidir.