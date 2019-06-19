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Saç ekimi hakkında bilinmesi gerekenler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 19.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

Saç ekimi ya da diğer adıyla saç nakli ile ilgili konuşan Op. Dr. Güncel Öztürk konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Saç ekimi hakkında bilinmesi gerekenler

Saç ekmi ya da saç nakli dökülen saçların yerine sağlıklı bölgeden alınan köklerin yerleştirilmesi işlemidir. Saçı dökülen ve kelleşme sorunu olan kişiler için günümüz şartlarında kullanılan mükemmel bir tekniktir. Saç ekim ameliyatları steril ameliyathane ortamlarında geliştirilen yeni tekniklerle artık çok kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAÇ ANALİZİ YAPILMALI

Saç ekimi yaptıracak kişiler öncelikle bilgisayar desteği ile saç ayrıntılı bir saç muayenesinden geçmelidirler. Ekim yapılacak bölgedeki saçların yapısı ve sıklığı saç analiz cihazlarıyla incelenir. Daha sonra gereksinimi olan saç kökü sayısı belirlenir. Alınabilecek sağlıklı saç kökü miktarı belirlenir. Ardından saç ekme ameliyatı başlatılır.

Saç ektirme ameliyatının sağlıklı sonuçlar vermesi için kişinin saç dökülme yoğunluğu, alınabilecek sağlık saç yoğunluğu, alınacak saçın kalınlığı, saç tipi ve saçın rengi ameliyatı etkileyen sonuçlar arasındadır. Güzel bir sonuç almak için bu kriterlerin hepsi bir arada değerlendirilmelidir.

İnce telli ve açık renkli saçlardansa kalın telli ve koyu renkli saçlardan daha başarılı ameliyat sonuçları aınır. Bunun dışında saçın dökülme seviyesi ve saçlı kısmın yoğunluğu da yine istenen sonuca daha çabuk ulaştıracak etmenler arasındadır.

SAÇ EKİMİ UZMAN CERRAHLAR TARAFINDAN YAPILMALI

Saç ektirme ameliyatı ülkemizde plastik cerrahlar ve dermatologlar tarafından yapılır. Saç ektirmeyi düşündüğünüz doktorun uygulayacağı DHI veya FUE gibi en moderm teknikler size en yüksek faydayı sağlayacaktır.

AĞRI YA DA ACI HİSSEDİLMEZ

Saç ektirme ameliyatı günümüzde çok profesyonelce yapılmaktadır. Saç ekimi yapılacak alana başın arka ve yan kısımlarından alınan sağlıklı saç kökleri nakledilir. Operasyon sırasında sorunlu bölgeye lokal anestezi uygulanır ve böylece saç ekimi ameliyatı sırasında kişi ağrı ya da acı hissetmez. Ayrıca nakil işlemi bittikten sonra da herhangi bir ağrı kesici ilaç kullanımına gerek kalmaz. Saç ektirme ameliyatından 3 gün sonra saç yıkanabilir ve kişi gündelik yaşantısına rahatça dönebilir. Ortalama 1 yıl içinde ise aşamalı olarak saçlar büyüyerek istenildiği gibi kesilip şekillendirilebilir.

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