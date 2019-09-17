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Saç ekimi operasyonu hastane ortamında yapılmalı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 17.09.2019 09:11 | Son Güncelleme

Son yıllarda sıklıkla uygulanan saç ekimi operasyonları geliştirilen yeni tekniklerle oldukça konforlu ve ağrısız olarak uygulanıyor. Ancak uzmanlar saç ekimi operasyonlarının kesinlikle basite alınmaması gerektiğini ve mutlaka tecrübeli ve eğitimli uzmanlar eşliğinde hastane ortamında yapılması gerektiğinin önemine dikkat çekiyor.

Saç ekimi operasyonu hastane ortamında yapılmalı

Saç sorunu yaşayan erkeklere ve kadınlara uygulanabilen saç ekimi operasyonları oldukça rağbet görüyor. Geliştiren tekniklerle son derece konforlu ve ağrısız gerçekleşen işlemler konusunda uzmanların önemli uyarıları var. Medigold Sultan Hastanesi Saç Ekim Koordinatörü Dr. Faruk Demirkol,” Saç ekimi operasyonu yaptırmaya karar veren hastaların bilmesi gereken çok önemli temel konular var. Bunlardan en önemlisi saç ekimi operasyonu mutlaka hastanelerin ameliyathane ortamında yapılması gerekir. Bu hem hastanın sağlığı hem de işlemin başarısı açısından büyük önem taşıyor. Saç ekimi operasyonu asla bir klinik, güzellik merkezi ya da kuaför salonunda yapılmamalı. Bir diğer önemli faktör de saç ekimi uzmanları konusu. Çünkü saç ekimi herhangi birisi tarafından uygulanacak bir yöntem değildir. Saç ekimi bir uzmanlık dalıdır. Bu konuda eğitim almış dermatoloji uzmanı ya da plastik cerrahi uzmanları önderliğinde ve onların kurduğu ekipler eşliğinde yapılmalı.” dedi.

Yurt dışı hastaların mutlaka bilmesi gereken konulara da değinen Demirkol,” Başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından hastalar saç ekimi için Türkiye’yi tercih ediyor. Ülkemizde saç ekimi gerçekten çok yüksek kalitede yapılıyor. Gerek uzmanlar gerekse hastaneler son derece tecrübeli ve donanımlı. Ancak her alanda olduğu gibi saç ekimi alanında da bu işi merdiven altı yapan kişilere ve yerlere karşı dikkatli olmak gerekir. Saç ekimi operasyonun steril olmayan koşullarda yapılması kesinlikle çok sakıncalıdır. Bu, pek çok bulaşıcı hastalık tehlikesi ile beraber enfeksiyon riskini de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden saç ekimi operasyonunun tamamen streril ortamda, plastik cerrah, dermatoloji uzmanı ya da medikal estetik uzmanı önderliğindeki uzman ekip tarafından hastane ortamında yapılması gerekir. Öte yandan Türkiye’ye gelmeden önce mutlaka saç ekimi operasyonu yaptıracakları hastane ile ilgili araştırma yapmaları ve iletişime geçtikleri kişilerin mutlaka hastane yetkilileri olduklarından emin olmaları gerekir.” şeklinde bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
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