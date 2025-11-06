EĞİTİM

Saç kurutma makinesini kim, ne zaman icat etti? Saç kurutma makinesini ilk kim buldu?

Fön makinesi ya da saç kurutma makinesi elektromekanik bir tür kurutma makinesidir. Saçları kurutabilmek için suyun buharlaşmasını hızlandırma prensibi ile ıslak saça hava üfleyerek kurutma gerçekleştirir. Tarihçesi ise oldukça eskidir.

Saç kurutma makineleri içinde teller vardır. Her bir tel içinde geçici hidrojen bağının meydana gelmesini hızlandırarak ve kontrol ederek saçın şekli üzerinde daha iyi kontrol sağlayabilmek mümkün olabilmektedir. Bu bağlar her ne kadar son derece güçlü olsa da bir o kadar geçici ve neme karşı oldukça hassastır. Özellikle günümüzün hızlı yaşam tarzlarında saç kurutma makineleri, duş ya da banyo sonrası hızlıca dışarı çıkabilmek için son derece önemli bir ürün olarak kabul edilmekte ve gitgide geliştirilmektedir.

Saç kurutma makinesini kim, ne zaman icat etti?

Tarihte saç kurutma makinelerinin ilk prototipleri on dokuzuncu yüzyılın sonlarında üretilmiştir. İlk saç kurutma makinesi prototipleri saç kurutma makinelerinin tarihinin de başlangıcı olmuştur. 1888 yılında oldukça büyük boyutlarda bir makine tasarlanmış ve bu aletin tasarımında elektrikli süpürgelerin çalışma prensiplerinden ilham alınmıştır.

İlk saç kurutma makineleri, büyük boyutlarda ve kişinin cihazın içine oturması şeklinde tasarlanmıştır. Saça sıcak hava üfleyerek saçı kurutan bu cihazlar taşınabilir değildir. Bu cihazlar aynı zamanda güvenli değildir ancak yine de modern tarzdaki saç kurutma makinelerinin temelini atmayı başarmıştır.

Saç kurutma makinesini ilk kim buldu?

Taşınabilir özelliği olmayan ilk saç kurutma makinesi Fransız kuaför Alexandre Ferdinand Godefroy tarafından icat edilmiştir. Her ne kadar kullanışlı taşınabilir ve güvenli olmasa da bu ilk üretim saç kurutma makinesi daha sonraki saç kurutma makinelerine ilham vermiş bir makinedir.

İlk taşınabilir saç kurutma makinesinin 1920 yılı civarında üretildiği bilinmektedir. Rachine Unviersal Motor Company bu tarihte temel bakım aleti olarak kabul edilen saç kuruma makinelerini taşınabilir özelikte üretmek için çalışmalar başlatmıştır. Böylece elektrikli ve taşınabilir ilk saç kurutma makineleri piyasaya sürülmüştür. Daha sonra ise Gabriel Kazanhan tarafından geliştirilmiştir.

