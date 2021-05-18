Saç stillerinin ilginç değişimi! 800 yılda saç modası nasıl değişti?

Tarih sahnesine birçok saç modeli damga vurdu. Örneğin bir dönem peruk takmak oldukça modaydı. Perukların aniden tarih sahnesinden silinmesinin sebebi moda değil Fransız Devrimi’ydi. Peruk takmak zenginlik göstergesiydi ve sadece aristokratlara özeldi. Devrimden sonra peruk takanların önemli bir kısmı giyotine kurban gitti. Sonrasında ise kimse peruk takmaya cesaret edemedi. Modern dönemin aksine dönemde saç stilleri çok büyük anlamlar ifade ediyordu. Belirli bir gruba aidiyet, politik görüş, cinsel kimlik ve çok daha fazlasına ilişkin bilgiler saç modellerinden görülüyordu. KİRLİ SAÇ 12.yüzyılda yaşayan bir keşiş ve “Sakallar İçin Özür” adlı kitabın yazarı, keçeleşmiş yağlı saçların “iç temizliği” ve “ilahi erdemi” temsil ettiğini savunuyor. Ona göre kirli ve kaşınan bir kafaya sahip olmak övgüye değer bir durumdu. Çünkü “dışı” kirli olanın “içinin” temiz olacağını düşünüyordu. ORTA ÇAĞ’DA İDEAL SAÇ STİLİ YOKTU Orta Çağ’da saç stilleri sürekli olarak değişkenlik gösterdiği için eleştirilere maruz kalıyordu. Bu dönemde büyük bir varoluş zinciri kavramı etkiliydi. En başta krallar, dükler, yeomanlar, kayda değer insanlar ve köylüler belirli bir saç şeklini kullanmıyordu. Bu grupların hepsinin ayrı bir saç stili vardı.

DİPLOMATİK SAÇ MODELLERİ Orta Çağ Avrupası’nda kral ve kraliçelerin saç stilleri oldukça polikti. Kral VIII. Henry’nin saç stilinden, İngiltere ve Fransa arasındaki gelgitli siyasi ilişkiler dahi takip edilebiliyordu. Kral Henry’nin gençlik döneminde saçları, geç Orta Çağ döneminde popüler olan “pageboy” stilindeydi. Pageboy stilinde saçların uzunluğu kulağın altına kadardı ve saçlar düz bir saçak şeklinde alına dökülürdü. Kral bu saç stiline çok fazla sadık kalamadı. Çünkü Fransa’nın kralı Francis ile bir görüşme ayarlandı. İkili bir araya geldiğinde onların arkadaşlıkları en üst noktadaydı. Konu saç stilleri olduğunda ikili saçlarını kesmeyeceğine dair söz verdi. Tarihi kayıtların gösterdiği gibi VIII. Henry bu sözüne sadık kalmadı. Eşi Aragonlu Catherine, kocasının “gıcık” tipinden şikayet etmeye başladı ve saç-sakal tıraşı için kralı ikna etti. Sonuç olarak ne kadar kral olsa da eşini dinleyerek saçlarını tekrar kısa kestirdi. Fakat bu durum diplomatik bir krize neden olabilirdi! İki kral birbirine söz vermişti ancak VIII. Henry sözünde durmadı. Neyse ki Henry ve Francis’in planlanan görüşmesi yaklaşırken, Francis’in annesi diplomatik krizin önüne geçti. Zeki bir hamleyle tıraş olmanın önemli olmadığını çünkü iki kralın birbirine olan sevgisinin saçlarda değil kalplerde olduğunu söyledi.

İç çamaşırının tarihsel yolculuğu! Orta Çağ’da iç giyim alışkanlıklarının şaşırtıcı değişimi KIVIRCIK BUKLELER Dönem filmlerinde hem erkeklerin hem de kadınların kıvırcık saçları olduğuna denk gelmişsinizdir. Orta Çağ’da uzun ve bukleli saçlar oldukça moda olan bir saç stiliydi. Fakat keşişler saçlarını bukle yapan kişilerin kibirli olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle 1500’lü yılların kıvırıcık saç modası, “Hristiyan olmayan, korkunç, kaba, dinsiz, kadınsı, yasa dışı, iğrenç, şehvetli, garip, tuhaf ve tehlikeli” olarak tanımlanıyordu. ROUNDHEAD MODASI Roundhead diğer bir ismiyle yuvarlak kafalar, İngiliz İç Savaşı sırasında anayasal monarşiyi savunanlara verilen takma bir isimdi. Roundhead’ler Kral I. Charles ve monarşi yanlılarına karşı anayasayı ve parlementoyu savunmalarıyla biliniyor. Onlara Roundhead denmesinin tek sebebi ise saç tıraşlarını kısa yapmaları. O dönemde saraylı devlet adamlarının saçları uzun ve bukle şeklindeydi. Bu nedenle parlamento yanlıları kendilerini bürokratlardan ayırmak için saçlarını kısa kestirmeye başladı. O tarihten sonra Roundhead kavramı aşağılayıcı bir terim olarak kullanılacaktı.