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Sacha Baron Cohen’in canlandırdığı Borat karakteri için açılan Twitter hesabı, Donald Trump’ı hedef aldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Kazak gazeteci Borat tiplemesiyle yıllar sonra yeniden izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sacha Baron Cohen, film karakteri için bir Twitter hesabı açtı. Hedefine ise ABD Başkanı Trump'ı oturttu. Cohen, özellikle Trump'ın Covid-19'a karşı tepkisiyle dalga geçti.

Sacha Baron Cohen’in canlandırdığı Borat karakteri için açılan Twitter hesabı, Donald Trump’ı hedef aldı

Kazak gazeteci Borat Sagdiyev tiplemesiyle Kazakların tepkisini çeken İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen, 2006 yılında dünya çapında ses getirmişti. Sinema dünyasının en aykırı isimlerinden biri olan ve 2006 yılındaki Borat ya da tam adıyla Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan ile adını geniş kitlelere duyuran Sacha Baron Cohen, yine dikkatleri üstüne çekecek bir hamle yaptı.

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Webktekno'nun haberine göre ünlü aktör, Borat karakterini Twitter'a taşıdı. Hesabını 9 Ekim'de oluşturan Cohen, hesabında ise hedef tahtasına ABD Başkanı Donald Trump'ı oturttu. Cohen'in en çok alaya aldığı nokta, Trump'ın Covid-19 salgınına karşı tepkisi oldu.

"TRUMP O KADAR GÜÇLÜ Kİ ÇAMAŞIR SUYU İÇMESİNE GEREK KALMADI"

Trump'ın daha önce corona virüsle mücadele için yaptığı ilginç açıklamalara atıfta bulunan Cohen, "Trump o kadar güçlü ki hayatta kalmak için çamaşır suyu içmesine gerek kalmadı" dedi. Trump, yaptığı bir açıklamada corona virüsle mücadelede dezenfektan içilmesini önermiş ve 3 kişi dezenfektan içerek hayatını kaybetmişti.

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Ayrıca ABD'deki ölüm oranlarına atıfta bulunan Cohen, "Başkan Trump, gerçek bir lider. 200 binden fazla Amerikan deneğinden daha güçlü olduğunu kanıtladı!" ifadelerini kullandı. Cohen, ayrıca Borat'ın devam filminin tanıtımı olarak "İsrail'deki Wuhan'da" çıkan yeni bir virüsten bahsettiği videosunu yayınladı.

Sacha Baron Cohen'in yine başrolünde yer alacağı yeni Borat filmi ya da tam adıyla Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to America Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, 23 Ekim'de Amazon Prime'da izleyicisiyle buluşacak.

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