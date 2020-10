Sacha Baron Cohen’in canlandırdığı Borat karakteri için açılan Twitter hesabı, Donald Trump’ı hedef aldı

Kazak gazeteci Borat Sagdiyev tiplemesiyle Kazakların tepkisini çeken İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen, 2006 yılında dünya çapında ses getirmişti. Sinema dünyasının en aykırı isimlerinden biri olan ve 2006 yılındaki Borat ya da tam adıyla Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan ile adını geniş kitlelere duyuran Sacha Baron Cohen, yine dikkatleri üstüne çekecek bir hamle yaptı.

Ayrıca ABD'deki ölüm oranlarına atıfta bulunan Cohen, "Başkan Trump, gerçek bir lider. 200 binden fazla Amerikan deneğinden daha güçlü olduğunu kanıtladı!" ifadelerini kullandı. Cohen, ayrıca Borat'ın devam filminin tanıtımı olarak "İsrail'deki Wuhan'da" çıkan yeni bir virüsten bahsettiği videosunu yayınladı.

Sacha Baron Cohen'in yine başrolünde yer alacağı yeni Borat filmi ya da tam adıyla Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to America Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, 23 Ekim'de Amazon Prime'da izleyicisiyle buluşacak.