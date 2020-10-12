Sacha Baron Cohen’in canlandırdığı Borat karakteri için açılan Twitter hesabı, Donald Trump’ı hedef aldı

Kazak gazeteci Borat Sagdiyev tiplemesiyle Kazakların tepkisini çeken İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen, 2006 yılında dünya çapında ses getirmişti. Sinema dünyasının en aykırı isimlerinden biri olan ve 2006 yılındaki Borat ya da tam adıyla Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan ile adını geniş kitlelere duyuran Sacha Baron Cohen, yine dikkatleri üstüne çekecek bir hamle yaptı.

Webktekno'nun haberine göre ünlü aktör, Borat karakterini Twitter'a taşıdı. Hesabını 9 Ekim'de oluşturan Cohen, hesabında ise hedef tahtasına ABD Başkanı Donald Trump'ı oturttu. Cohen'in en çok alaya aldığı nokta, Trump'ın Covid-19 salgınına karşı tepkisi oldu.

"TRUMP O KADAR GÜÇLÜ Kİ ÇAMAŞIR SUYU İÇMESİNE GEREK KALMADI"

Trump'ın daha önce corona virüsle mücadele için yaptığı ilginç açıklamalara atıfta bulunan Cohen, "Trump o kadar güçlü ki hayatta kalmak için çamaşır suyu içmesine gerek kalmadı" dedi. Trump, yaptığı bir açıklamada corona virüsle mücadelede dezenfektan içilmesini önermiş ve 3 kişi dezenfektan içerek hayatını kaybetmişti.