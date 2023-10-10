Sacha Boey'e peş peşe kötü haberler! Milli takım için kapılar yine kapandı...

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İskoçya ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarının oyuncu listesini açıklarken, Galatasaray'daki performansıyla göz dolduran Sacha Boey'i kadroya dahil etmemesi tepki çekmişti.

Konuyla ilgili olarak konuşan Deschamps, "Boey ve diğer oyuncuları yakından takip ediyoruz. O mevkide oyuncu sayımız çok fazla. Kadroya alınmayan futbolculara her zaman kapımız açık olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KOUNDE SAKATLANDI

EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda ve İskoçya ile karşılaşacak Fransa'da sakatlık kabusu bitmiyor. Granada - Barcelona maçında sakatlanan Kounde, kadrodan çıkarılmış ve yerine başka bir sağ bek bakılmaya başlanmıştı.

SACHA BOEY'E KÖTÜ HABER

Sacha Boey'in bu sakatlıkların ardından halen kadroya çağrılmaması Fransa'da gündem yarattı. Sakatlıkları nedeniyle Kounde ve Axel Disasi kadrodan çıkarıldı ve Sacha Boey yine de çağrılmadı.

