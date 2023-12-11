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  4. Saçı sakalı birbirine karışmıştı! Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı

Saçı sakalı birbirine karışmıştı! Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı

11.12.2023 13:02 | Son Güncelleme:
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Son dönemlerde internet dizi ve filmlerinde başarısıyla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Fox Tv'de yayınlanacak olan Gaddar dizisi için hazırlıklara devam eden Ulusoy yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Son olarak saçı ve sakalını uzatan ünlü ismin son haline yorum yağdı.

Son dönemde Netflix'te yayınlanan oyuncu kadorunda Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek'in yer aldığı Terzi dizisindeki performansıyla çok konuşulan Çağatay Ulusoy ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Çağatay Ulusoy 1

FOX'un büyük bir heyecanla beklenen dizisi "Gaddar" için hazırlıklara devam eden Çağatay Ulusoy yeni imajı sosyal medyada paylaşıldı. Son olarak saçı ve sakalını uzatan ünlü isim saçını da sakalını da kesti.

Çağatay Ulusoy 2

Ünlü oyuncunun son hali çok beğenildi. Çağatay Ulusoy'un son haline; 'Kral geri döndü', 'İşte Emir Sarrafoğlu', 'Çok yakışıklısın', 'Özüne dönmüş çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.

son hali

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Çağatay Ulusoy Oyuncu
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