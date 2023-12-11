Saçı sakalı birbirine karışmıştı! Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı

Son dönemde Netflix'te yayınlanan oyuncu kadorunda Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek'in yer aldığı Terzi dizisindeki performansıyla çok konuşulan Çağatay Ulusoy ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

FOX'un büyük bir heyecanla beklenen dizisi "Gaddar" için hazırlıklara devam eden Çağatay Ulusoy yeni imajı sosyal medyada paylaşıldı. Son olarak saçı ve sakalını uzatan ünlü isim saçını da sakalını da kesti.

Ünlü oyuncunun son hali çok beğenildi. Çağatay Ulusoy'un son haline; 'Kral geri döndü', 'İşte Emir Sarrafoğlu', 'Çok yakışıklısın', 'Özüne dönmüş çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.







