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Saçı, suçundan fazla ilgi çekince ilan kaldırıldı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

İngiltere polis, aradığı uyuşturucu satıcısının fotoğrafını ve bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. İlandaki şüphelinin ilginç saç modeli, sosyal medyada dalga konusu olup, kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum alınca polis ilanı yayından kaldırdı.

Saçı, suçundan fazla ilgi çekince ilan kaldırıldı

İngiltere’de Newport bölgesinde bulunan Gwent Polis Merkezi, aranması bulunan bir uyuşturucu satıcısının fotoğrafını Facebook’taki resmi hesaplarından yayınlayarak, görenlerin kendilerine bilgi vermesini istedi.

İlginç saç şekli ile Jermaine Taylor isimli şüphelinin fotoğrafının bulunduğu ilan, kısa sürede binlerce yorum, 90 bin beğeni ve binlerce paylaşım aldı.

Şüphelinin saç modeli, ilanın önüne geçince polis ikinci bir açıklama yapmak zorunda kaldı. İkinci açıklamada polis, yoğun ilgileri nedeniyle herkese teşekkür eden ve uluslararası takipçilerine ‘hoş geldin’ diyerek, “Kabul etmemiz gerekiyor ki bazı yorumlar bizi de güldürdü ama komiklik ile taciz arasındaki çizgi geçilirse sizleri uyarmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

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Yorumların devam etmesi üzerine bir açıklama daha yayınlayan polis, “Sosyal medyada taciz eden yorumlar yapmak kanuna aykırıdır ve takipçilerimizi yasal işlem yapabileceğimiz konusunda uyarıyoruz” dedi. Tüm olayın ve aranan kişinin resmi medyada da ilgi çekince polis tüm açıklamaları ve fotoğrafı silmek zorunda kaldı.

KAYNAK: DHA


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