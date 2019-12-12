’Saçım olsun’ derken hayatınızı kaybetmeyin

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekiminin mutlaka estetik cerrahi merkezlerinde ve plastik cerrahın kontrolünde bir ekip tarafından yapılması gerektiğini belirtti. ’Merdiven altı’ diye tabir edilen birçok yerde saç ekiminin rant amaçlı yapıldığının bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Dr. Hayati Akbaş, "Saç ekimi dünyada çok popüler olan bir alan. Saç ekimi sadece ülkemizden değil dünyanın dört bir tarafından Orta Doğu’dan, Avrupa’dan, Asya’dan hatta kıta ülkelerinden insanlar saç ektirmek için insanlar Türkiye’ye geliyorlar. Bu konuda Türkiye çok ileri bir konuma gelmiştir. Fakat bazı suistimallerin olduğu bilinmelidir. Özellikle ’merdiven altı’ diye tabir edilen birçok yerde saç ekimi rant amaçlı yapıldığı bilinen bir gerçektir. Şu bilinmelidir ki, saç ekimi bir cerrahi estetik uygulamadır. Mutlaka estetik cerrahi merkezlerinde ve plastik cerrahın kontrolünde bir ekip tarafından yapılması gerekir. Aksi takdirde birçok hastalıkların yayılmasına, AIDS gibi, hepatit gibi hastalıkların yayılmasına sebep oluyor. Sonuçta kan ile yapılması gereken bir işlemdir. Bir takım enfeksiyonlar, nekroz gibi kafa derisini tamamen tahrip eden bir takım olaylara yol açabilir. Estetik amaçlı bir uygulama iken insan hayatını tehdit eden hatta ölümlere kadar giden olaylara yol açabilir" diye konuştu.