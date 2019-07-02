Saçını boyamak isteyen sosyal medya fenomeni canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!

ABD'nin New York kentinde yaşayan 18 yaşındaki Instagram fenomeni Lola Faith, saçını sık sık farklı renklere boyuyor. Sıra dışı renk denemeleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Lola Faith, farklı görünüme ulaşabilmek için saçına çeşitli kimyasallarla uygulamalar yapıyor. Ancak 18 yaşındaki fenomenin son denemesi büyük hüsranla sonuçlandı.

Saçını yeni bir renge boyamak isteyen Lola önce ağartıcı kullandı ve bir süre bekledi.

Yaptığı işlemi kontrol etmek için saçına dokunan Lola, saçının koptuğunu fark etti ve büyük bir şok yaşadı. Panikle banyoya koşan sosyal medya fenomeni ağartıcıyı çıkarmak için saçını yıkadı.

Lola'nın birkaç dakika sonra yıkayacak tek bir saç teli bile kalmadı!

Kel kaldığı işlemin ardından konuşan Lola, saçını boyatmak isteyen herkese mutlaka profesyonel kişilerden destek almaları konusunda tavsiyesinde bulundu.

Genç fenomen şimdilerde kel imajı ile paylaşımlarda bulunarak 'saçımla son derece barışığım' diyor.

Böyle bir durum yaşayacağına hiç ihitmal vermediğini anlatan Lola'nın kullanıcılarından pek çoğu genç kızın saçsız halinin çok daha havalı olduğunu düşünüyor.



