Mynet Trend

Saçını boyamak isteyen sosyal medya fenomeni canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 02.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

18 yaşındaki instagram fenomeni Lola Faith, saçına yaptığı uygulamalarla sanal alemin tanınan isimleri arasına girdi. ABD'nin New York kentinde yaşayan genç fenomen, yaptığı son uygulama sırasında öyle bir manzarayla karşılaştı ki gözlerine inanamadı. İşte o anlar...

ABD'nin New York kentinde yaşayan 18 yaşındaki Instagram fenomeni Lola Faith, saçını sık sık farklı renklere boyuyor. Sıra dışı renk denemeleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Lola Faith, farklı görünüme ulaşabilmek için saçına çeşitli kimyasallarla uygulamalar yapıyor. Ancak 18 yaşındaki fenomenin son denemesi büyük hüsranla sonuçlandı.

Saçını yeni bir renge boyamak isteyen Lola önce ağartıcı kullandı ve bir süre bekledi.

feno2

Yaptığı işlemi kontrol etmek için saçına dokunan Lola, saçının koptuğunu fark etti ve büyük bir şok yaşadı. Panikle banyoya koşan sosyal medya fenomeni ağartıcıyı çıkarmak için saçını yıkadı.

Lola'nın birkaç dakika sonra yıkayacak tek bir saç teli bile kalmadı!

sok

Kel kaldığı işlemin ardından konuşan Lola, saçını boyatmak isteyen herkese mutlaka profesyonel kişilerden destek almaları konusunda tavsiyesinde bulundu.

feno

Genç fenomen şimdilerde kel imajı ile paylaşımlarda bulunarak 'saçımla son derece barışığım' diyor.

Böyle bir durum yaşayacağına hiç ihitmal vermediğini anlatan Lola'nın kullanıcılarından pek çoğu genç kızın saçsız halinin çok daha havalı olduğunu düşünüyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Olmaz olsun böyle festival! Binlerce köpeği diri diri yakıyorlarOlmaz olsun böyle festival! Binlerce köpeği diri diri yakıyorlar
Survivor'ın ünlü adasında ölüm şoku! 12. kez...Survivor'ın ünlü adasında ölüm şoku! 12. kez...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fenomen saç

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

Korkunç görüntüler! Emre Aşık velayeti alınca...

Korkunç görüntüler! Emre Aşık velayeti alınca...

Son günlerde çok sık yaşanıyor! Sakın açmayın

Son günlerde çok sık yaşanıyor! Sakın açmayın

Gören slogan atmaya başladı: İlk kez belediye başkanı görüyoruz

Gören slogan atmaya başladı: İlk kez belediye başkanı görüyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'deki köpek eti festivali şoke ediyor! Binlerce köpeği diri diri yakıp...

Olmaz olsun böyle festival! Binlerce köpeği diri diri yakıyorlar

Dominik Cumhuriyeti'nde ölüm şoku!

Survivor'ın ünlü adasında ölüm şoku! 12. kez...

Protestocular meclis binasına girdi!

Protestocular meclis binasına girdi!

Hostesler derin dekolteli kadını uçaktan attılar

Uçakta şoke eden anlar! 'Dekolten fazla' deyip...

Ülke şokta! Nefes alan hastanelik oldu, rekor seviyeye ulaştı

Ülke şokta! Nefes alan hastanelik oldu, rekor seviyeye ulaştı

Kazakistan'da dehşete düşüren olay! Kazak işçilerden Arap işçilere linç girişimi

Kazakistan'da dehşete düşüren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.