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Saçlarını 'Hürrem' kızılı yaptı! Bülent Ersoy'u gören tanıyamadı

21.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy, makyajı ve saçlarını turuncu renge boyamasıyla sosyal medya gündemine oturdu. Divanın yeni imajı, Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl'dan canlandırdığı 'Hürrem Sultan'a benzetildi.

Saçlarını 'Hürrem' kızılı yaptı! Bülent Ersoy'u gören tanıyamadı

Bülent Ersoy, dillere destan tarzıyla her zaman ilgilerin odağı haline gelmeyi başarıyor. Karabük'te vereceği konser öncesi imaj tazeleyen Bülent Ersoy saçlarında köklü bir değişikliğe giderek herkesi şaşırttı.

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SAÇLARINI HÜRREM KIZILI YAPTI

Ersoy siyah renkte olan saçlarını "Hürrem Sultan" kızılı yaptı. Ersoy'un bu halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni imajını "Karabük geliyorum " notuyla Instagram adresinden yayınlayan Bülent Ersoy'a beğeni ve yorum yağdı.

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Safiye Soyman, Bülent Ersoy'un paylaşımına "Harika aşkıma her şey yakışır" yorumunda bulundu.

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Bülent Ersoy
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