Sadakatsiz 12. son bölüm final sahnesi sosyal medyayı salladı! Sadakatsiz'de Volkan'ın telefonunda Asya'nın fotoğraflarını gören Derin yıkıldı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba akşamı 12. bölümüyle yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Asya'nın evine saldıran ve boğmaya kalkan kişinin Volkan'la çalışan Selçuk olduğu ortaya çıktı. Selçuk'u tekrar eve girmek üzereyken yakalayan Volkan çılgına döndü. Asya'dan intikam almak istediğini söyleye Selçuk ise Volkan'ı da tehdit etti.
Diğer yandan ise Derin, Volkan'ın sık sık Asya'nın yakınlarında olmasından rahatsız oldu. Asya'ya eşinin peşini bırakmasını söyleyen Derin, Asya'dan aldığı yanıtla şoke oldu. Asya'nın "Kocan, bir oyun oynuyor hem de büyük bir oyun... Volkan iki sene boyunca hem seninle beraberdi hem de benimle. Ve benimle beraberken, senin sandığın gibi mutsuz da değildi. O yüzden dikkat et, benim başıma gelen senin başına da gelmesin" sözleri Derin'i şüpheye düşürdü.
Volkan'ın ofisine gizlice giden Derin her yeri aramaya başladı. Çekmecede bir cep telefonu bulan Derin, şifreyi açmayı başardı. Derin, Volkan'ın telefonunda Asya'nın fotoğraflarını görünce gözyaşlarına boğuldu.
Sadakatsiz'de Volkan'ın gizli telefonunda Asya'nın fotoğraflarını gören Derin'in hayal kırıklığı sosyal medyaya damga vurdu. Asya ve Derin hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte Twitter'daki paylaşımlardan bazıları.
Sadakatsiz'in 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Asya'nın saldırıya uğradığı gece eve gelen Volkan, onun yanında Turgay'ı görünce öfkelendi. Volkan, olanlardan sonra evin güvenli olmadığını söyleyerek Ali'yi yanına almak, Asya'yı da otele yerleştirmek istdi. Ancak Asya, onun bu teklifini kabul etmedi. Turgay'ın yardımları sayesinde kendine gelen Asya, evinde kalmaya karar verdi. Volkan ise gece boyunca onların yanında Turgay'ın kalacağını öğrendi. Volkan'ın bu kıskançlıkları Asya'yı da çileden çıkardı.
Volkan, Asya'yı sindirmeye çalıştı. Asya'nın güçlü oluşu, Volkan'ı çok rahatsız etti. Onu böylesine ayakta ve mutlu görmeye dayanamayan Volkan, onun huzurunu kaçırmak için de gelinden geleni yaptı. Ancak artık Volkan'dan hiç çekinmeyen Asya, ona hak ettiği cevabı verdi. Volkan, o bu şehirden gidene kadar onunla uğraşacağını söylese de Asya ona pabuç bırakmadı.
Derya, Ali hakkında söyledikleriyle ortalığı karıştırdı. Volkan'ı gördüğünde, Ali'nin çok yalnız kaldığını ve Turgay'a terapiye geldiğini söyledi. Bunu duyan Volkan, küplere bindi ve soluğu Asya'nın yanında aldı.
Asya'ya Ali'nin bu durumlardan kötü etkilendiğini söyleyerek onu uyardı. Derya'nın bu davranışı yeni bir kavganın fitilini ateşledi.
Volkan, her an Asya'nın yanında olan Turgay'a kafayı taktı. Onun varlığından rahatsız olan ve hayatlarından uzaklaştırmak isteyen Volkan, ilginç bir hamle yaptı. Turgay'ın asistanından terapi için randevu aldı. Turgay, hastanedeyken bir anda içeri giren Volkan, hamlesini yapmaya başladı. Turgay'a söylemek istediklerini tek tek söyleyen Volkan, onu rahatsız etmek için elinden geleni yaptı. Ancak Turgay'ın sakin davranışları karşısında daha da sinirlendi.
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