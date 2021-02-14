Sadakatsiz 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Selçuk Haluk'un oğlu mu?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 17 Şubat Çarşamba akşamı 18. bölümüyle ekrana gelecek. BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz'in yeni bölümünde Selçuk, Haluk'u şoke eden bir bilgi paylaşıyor.

HALUK'UN OĞLU ÇIKAN SELÇUK'UN HAYATI DEĞİŞECEK!

Haluk, evine gelen Selçuk'u görünce çok öfkelenir. Uyardığı halde kapısına kadar gelen Selçuk'tan duydukları onu şoke eder. Selçuk, taşları yerinden oynatacak bir şey öğrenmiştir. Haluk'un gayri-meşru bir oğlunun olduğunu öğrenen Selçuk, ipleri eline almanın gücünü yaşamaktadır.

Diğer yandan ise Volkan, Asya'ya geri dönmek için yalvarıyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan, Derin'le olan evliliğinden dolayı duyduğu pişmanlığı gözyaşlarıyla itiraf ediyor.

Volkan, eski eşi Asya'yı öpmeye kalkıyor. Peki Asya, onu affedecek mi?



Asya ve Volkan tekrar beraber olacaklar mı?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de.

