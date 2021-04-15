Sadakatsiz 26. son bölüm final sahnesi! Derin'den sonra Asya da kaçırıldı! Sadakatsiz'de Faruk dehşeti!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 14 Nisan Çarşamba akşamı 26. yeni bölümüyle ekrana geldi.

DERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Sadakatsiz son bölümde Asya'nın eski hastası olan ve ona 'Ben senin koruma meleğinim' diyen Faruk'un Derin'i kaçırdığı ve bir köy evinde sakladığı ortaya çıktı. Derin'e gazetede çıkan haberi gösteren Nazan, onun damarına bastı. Gazetede kızı Zeynep'i Asya'nın kucağında gören Derin, çılgına döndü. Nazan, Asya'nın intikamını alabilmek için Derin'in canını bu şekilde yakmaya çalıştı.

FARUK, ASYA'YI DA KAÇIRDI

Sadakatsiz'in son bölüm finalinde ise Faruk, sonunda Asya'yı da kaçırıdı. Asya'ya takıntılı olan Faruk, önce onu takip etti. Ardından ise bayıltıp, Derin'le aynı yere götürdü.

Kendine geldiğinde şoka giren Asya, Derin'i de yanında görünce büyük bir korkuya kapıldı.



Peki her ikisini de kaçıran Faruk'un amacı ne? Öte yandan Faruk'un robot resmi ise Melih'in eline geçti. Melih ve polis ekipleri Faruk'u yakalamak için çalışma başlattı.