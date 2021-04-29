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Sadakatsiz 27. son bölüm final sahnesi! Vurulan Asya ölecek mi? Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?

29.04.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 27. son bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde Asya şoku yaşandı. Derin ve Asya'yı kaçıran Faruk, Volkan'ın sayesinde polislere yakalandı. Ancak bu sırada Asya, Nazan ve Derin arasında çıkan arbedede silah patladı ve Asya vuruldu. Sadakatsiz'de Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya'ya ne olacağı ise dizinin hayranlarını meraklandırdı. İşte Sadakatsiz son bölümde Asya'nın vurulma sahnesi.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 28 Nisan Çarşamba akşamı 27. yeni bölümüyle ekrana geldi.

DERİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Sadakatsiz son bölümde Derin, Nazan tarafından nasıl kaçırıldığını anlattı. Volkan ve Asya'dan intikam almak isteyen Derin'in kaçırılma planı yaptığı ortaya çıktı.
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Ancak Derin, planını uygulamak üzere çıktığı yolda ise Faruk'un eşi Nazan tarafından gerçekten kaçırıldı.

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Zorlu tutuldukları bağ evinde Asya'yla konuşurken artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını ifade eden Derin, ondan duyduğu şeylerle şoke oldu.

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Asya ona hamile olduğunu ve bundan haberinin olup olmadığını sordu. Derin ise ikinci bebeğinin haberini de Asya'dan aldı.

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VOLKAN SAYESİNDE DERİN VE ASYA BULUNDU

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Son bölümde, Derin ve Asya'yı kaçıran Faruk'un eşi Nazan da şüpheliler arasına girdi. Polis onu sorguya aldı ancak bir şey ispat edemedikleri için serbest bırakmak zorunda kaldılar.

Gece yarısı Asya'nın evine giden Nazan ise orada Volkan'ı görünce bütün işler planı bozuldu. Volkan, onun da bu işte bir parmağı olduğunu anladı ve peşine düştü.

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Asya ve Derin'in izi bulundu. Nazan'ın peşine takılan Volkan polislere de haber verdi. Nazan'ı takip eden polisler onların tutulduğu yere gitti. Ancak bu sırada Asya ve Derin, eve gelen Nazan'ı alt etmeye çalıştı.

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Asya, Nazan ve Derin arasında çıkan arbedede silah patladı ve Asya vuruldu. Kanlar içinde yere düşen Asya, Derin'in kucağında hareketsiz şekilde kaldı.

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Silah sesini duyan Volkan ise eve koştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere Melis Sezen
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