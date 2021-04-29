Sadakatsiz 27. son bölüm final sahnesi! Vurulan Asya ölecek mi? Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 28 Nisan Çarşamba akşamı 27. yeni bölümüyle ekrana geldi.

DERİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Sadakatsiz son bölümde Derin, Nazan tarafından nasıl kaçırıldığını anlattı. Volkan ve Asya'dan intikam almak isteyen Derin'in kaçırılma planı yaptığı ortaya çıktı.



Ancak Derin, planını uygulamak üzere çıktığı yolda ise Faruk'un eşi Nazan tarafından gerçekten kaçırıldı.

Zorlu tutuldukları bağ evinde Asya'yla konuşurken artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını ifade eden Derin, ondan duyduğu şeylerle şoke oldu.



Asya ona hamile olduğunu ve bundan haberinin olup olmadığını sordu. Derin ise ikinci bebeğinin haberini de Asya'dan aldı.

VOLKAN SAYESİNDE DERİN VE ASYA BULUNDU

Son bölümde, Derin ve Asya'yı kaçıran Faruk'un eşi Nazan da şüpheliler arasına girdi. Polis onu sorguya aldı ancak bir şey ispat edemedikleri için serbest bırakmak zorunda kaldılar.

Gece yarısı Asya'nın evine giden Nazan ise orada Volkan'ı görünce bütün işler planı bozuldu. Volkan, onun da bu işte bir parmağı olduğunu anladı ve peşine düştü.