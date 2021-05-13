Sadakatsiz 29. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'e katılan Bennu Yıldırımlar, Asya Günalan karakteriyle Asya'nın karşısına çıktı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 12 Mayıs Çarşamba akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana geldi.

Sadakatsiz son bölümde Asya'nın ortaya çıkardığı Derin'in planı herkesi şoke etti. Derin yaptığı kaçırılma planıyla hem annesini hem de dayısını karşısına aldı.

Melih, Derin'in yalanı ortaya çıkınca Asya ve Bahar'dan özür dileyerek, kendisini affetmelerini istedi.

VOLKAN ASYA'YA VEDA ETTİ

Asya, kendine ait bir muayenehane açıyor. Bundan sonra hastaneye dönmeme kararı alan ve mesleğine de ara vermek istemeyen Asya, yolunu çizdi.

Asya'yı tekrar kazanmak için here yolu deneyen ancak onu kendinden daha da uzaklaştıran Volkan, bir karar aldı. Volkan ilk defa Asya'yı şaşırtan bir hamle ile karşısına çıktı. Volkan ise Asya'ya veda ederek bir daha karşısına çıkmayacağını söyledi.

Sadakatsiz son bölüm finalinde ise diziye Asya Günalan karakteriyle katılan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar ilk defa seyirci karşısına çıktı. Asya Günalan, Asya'nın evine geldi. "Ben Asya adaşın. Baban Nazmi'nin..."



